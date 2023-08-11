"Світ здригнувся": Медведєв нафантазував про "криваве сало" та капітуляцію України

Одіозний російський діяч злісно заявив, що в контрнаступі гинуть тисячі людей, але це не допоможе "київському режиму".

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Медведєв нафантазував про "криваве сало" та капітуляцію України / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Заступник голови Радбезу країни-агресорки Росії Дмитро Медведєв хоче капітуляції від України, але не впевнений, що навіть вона призвела б до миру з РФ.

Так, у своєму Telegram-каналі поплічник глави кремлівського режиму Володимира Путіна видав, що "освічений світ вкотре здригнувся, дізнавшись про виділення десятків безглуздих мільярдів доларів для зомбі з країни 404", очевидно, маючи на увазі допомогу Сполучених Штатів Америки Україні.

На думку російського чиновника-пропагандиста, "камікадзе в палаючих західних танках цих грошей не побачать", але підтримка українського контрнаступу допоможе США підтримувати "міф великої економіки долара".

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"Людям, які страждають в окопах розділеної країни, по-справжньому потрібна тільки капітуляція, яка, можливо, відкрила б шлях до миру. Але миру не хочуть ні у Вашингтоні, ні в Києві. Америка хоче безроздільної влади і заради неї не шкодує кривавого українського сала", - видав Медведєв.

Одіозний російський діяч злісно додав, що в контрнаступі гинуть тисячі людей, але це не допоможе "київському режиму".

Заяви Медведєва щодо України

Як повідомляв Главред, Медведєв істерить через Кримський міст. Так, Медведєв закликав "знищувати вище керівництво терористичних формувань". Крім того, одноразовий президент РФ також закликає вбивати родичів керівників України.

Нещодавно Медведєв почав погрожувати Україні "нестандартними ударами" через атаку по Москві. Він хоче підірвати українські сховища, транспортні вузли і нафтові бази. Одіозний політик цинічно почав розповідати про те, що українські військові нібито "не можуть домогтися успіхів у контрнаступі".

Окрім того, Медведєв вибухнув погрозою ударів РФ по АЕС в Україні та ядерних об'єктах в ЄС. Так, російський чиновник вибухнув погрозою Москви завдати удару по Південноо-Українській АЕС, Рівненській АЕС і Хмельницькій АЕС і ядерних об'єктах у Східній Європі. За його словами, так держава-окупант має відповісти на, мовляв, "спробу ЗСУ вразити Смоленську АЕС ракетами Storm Shadow".

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