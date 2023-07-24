Медведєв погрожує Україні "нестандартними ударами" через атаку по Москві

Медведєв хоче підірвати українські сховища, транспортні вузли і нафтові бази.

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Медведєв погрожує ударами по "нестандартним цілям" / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, ua.depositphotos.com

У Москві 24 липня пролунали потужні вибухи. Повідомлялося про атаку безпілотників. Після цього заступник голови Радбезу РФ, колишній президент Дмитро Медведєв почав нахабно погрожувати Україні новими ударами по "нестандартним цілям". Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він цинічно почав розповідати про те, що українські військові нібито "не можуть домогтися успіхів у контрнаступі".

"Треба бути готовим всім. І нам необхідно вибирати нестандартні цілі для наших ударів. Не тільки сховища, енергетичні вузли та нафтові бази. Є й інші місця, де нас поки не чекають. І де ефект буде дуже вагомим", - написав Медведєв.

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Вибухи в Москві 24 липня

Рано вранці в понеділок 24 липня в різних районах Москви пролунали гучні вибухи. Місто атакували дрони. Було пошкоджено будівлю поруч з Міністерством оборони РФ, ще один дрон потрапив в Московський бізнес-центр.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що в атаці дронів на Москву винна Україна. Місто було атаковане "двома літальними апаратами по об'єктах на території міста Москви".

Пізніше стало відомо, що атака дронів на Москву 24 липня була спецоперацією ГУР. Всі запущені розвідкою дрони досягли Москви. Кількість безпілотників не уточнюється.

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