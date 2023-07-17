"Підривати будинки та їхніх родичів": Медведєв істерить через Кримський міст

Дмитро Медведєв закликає "знищувати вище керівництво терористичних формувань".

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Дмитро Медведєв закотив істерику через підрив Кримського мосту / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Заступник голови Радбезу РФ, колишній президент Дмитро Медведєв прокоментував нові вибухи на Кримському мосту, в результаті чого обрушилася одна з його секцій.

При цьому він фактично закликав до вбивства вищого військово-політичного керівництва України. Відповідний пост він розмітив у своєму Telegram.

Крім того, одноразовий президент РФ також закликає вбивати родичів керівників України.

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"Треба підривати їхні власні будинки і будинки їхніх родичів. Шукати і ліквідувати їх подільників, відмовляючись від прісної ідеї судового процесу над ними. Але головне - знищувати вище керівництво терористичних формувань, в яких щілинах би ці комахи не ховалися. Це важко, але можливо", — написав Медведєв.

Вибух на Кримському мосту

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 17 липня, окупаційна влада повідомила, про "надзвичайну подію" на Кримському мосту з боку Краснодарського краю, рух по мосту було зупинено.

Зокрема Мінтранс РФ заявив, що "є пошкодження дорожнього полотна на прольотах Кримського мосту. Самі конструкції прольотів знаходяться на своїх опорах".

Пізніше стало відомо про потужному вибуху, що прогримів на Кримському мосту. Повідомляється, що дві людини загинули в результаті падіння прольоту Кримського моста. Ще один-постраждав. Вибухом було пошкоджено автомобіль з білгородськими номерами.

Атака на Кримський міст є спецоперацією СБУ і ВМС України. Видання РБК-Україна з посиланням на СБУ повідомляє, що до нічного підриву Кримського моста причетна Служба безпеки України і Військово-морські сили.

"Міст атакували за допомогою надводних дронів. Дійти до мосту було складно, але врешті — решт це вдалося зробити", - повідомило джерело.

Як відомо, це вже не перший вибух на Кримському мосту. У жовтні 2022 року міст вже був пошкоджений в результаті вибуху. Сталася детонація вибухівки, яка була закладена у вантажівку. Обвалилася частина дорожнього покриття Кримського мосту.

У засобах масової інформації з'явилися відомості, згідно з якими підрив Кримського мосту-спецоперація СБУ. Офіційно спецслужба такі відомості не підтверджує.

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