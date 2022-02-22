"Ця людина абсолютно божевільна": прем'єр Нідерландів жорстко висловився на адресу Путіна

Марк Рютте і Володимир Путін / колаж УНІАН

Нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте публічно назвав президента Росії Володимира Путіна "божевільним" - через влаштовану Кремлем військової ескалації ситуації навколо України. Про це повідомляє відоме німецьке видання Der Spiegel.

"Звичайно, ця людина абсолютно божевільна", - сказав Рютте. Виступаючи перед нідерландським парламентом у вівторок, 22 лютого, прем'єр країни гарантував, що країни Заходу належним чином прореагують на ескалацію ситуації навколо України.

За словами Рютте, повинні бути введені санкції, які посилять у разі вторгнення.

"Ви відчуєте це, я запевняю вас", - сказав прем'єр депутатам.

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Визнання РФ "ЛДНР" на окупованому Донбасі

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Москвою "суверенітету" так званих "ДНР" і"ЛНР" на окупованих районах Донецької та Луганської областей України. Разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником він підписав договір про дружбу з "республіками".

Росія ввела війська на окупований Донбас згідно з "договором про дружбу".

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про те, що визнання Росією "ЛДНР" в ОРДЛО сигналізує про вихід Москви з Мінських угод. У зв'язку з цим Київ ініціює консультації в рамках Будапештського формату і термінову зустріч в нормандському форматі. Київ залишає за собою право на індивідуальну і колективну оборону.

Державна Дума Росії одноголосно проголосувала за ратифікацію "договорів про дружбу" Москви з окупованими Донецьком і Луганськом.

Після цього "угоду" схвалили в Раді Федерації РФ. Таким чином, Москва повністю визнала "державність" "ДНР" і "ЛНР".

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