Меркель заявила, що не винна в агресії Путіна проти України: у Зеленського жорстко відповіли

Меркель заявила, що не винна в агресії Путіна проти України / колаж фото ua.depositphotos.com

Колишній федеральний німецький канцлер Ангела Меркель стверджує - російський диктатор Володимир Путін бажає анігілювати Європейський Союз - як "перший щабель до НАТО". Таку заяву політик зробила в інтерв'ю з журналістом видання Spiegel Александером Озангом, повідомляє Deutsche Welle.

Меркель говорила про те, що військова агресія РФ в Україну "велика помилка" і "жорстоке нехтування міжнародним правом і нападом, якому немає виправдання". Але, що характерно, політик не бачить в путінському нападі своєї провини.

За її словами, "ненависть і ворожість" Путіна спрямовані проти всієї західної демократії.

"Він хоче знищити Європу. Він хоче знищити Європейський Союз, тому що бачить в ньому перший щабель до НАТО", – сказала Меркель.

Політик визнала, що її уряду не вдалося створити нормальну архітектуру безпеки для всієї Європи. І, за її словами, всьому європейському політикуму потрібно поставити собі питання - чи можна було зробити ще більше для того, щоб запобігти трагедії в Україні?

"Велике горе, що це не вдалося, але я не можу себе дорікнути в тому, що я не намагалася", – сказала Меркель.

Радник керівника офісу президента України Андрія Єрмака Михайло Подоляк негайно розкритикував заяву Меркель на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.

"Якщо Меркель завжди знала, що Росія планує війну, а мета Путіна – знищити ЄС, то навіщо було будувати "Північний потік-2"? "Я не була наївною", - каже зараз екс-канцлер. Навіщо було підсаджувати Європу на нафтову і газову голку? І чому Німеччині сьогодні доводиться виправляти ці помилки?",- поставив риторичні питання він.

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Нагадаємо, 2 червня колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель порушила своє тривале мовчання щодо війни в Україні і висловила солідарність з нашою державою в цій ситуації. Бойові дії на території України, які розв'язала Росія, Меркель назвала "варварською війною".

"Моя солідарність з Україною", - так висловилася колишній канцлер ФРН під час одного з публічних заходів у Німеччині.

Трохи раніше, 4 квітня, прессекретар Меркель заявила - політик продовжує вважати правильним рішення не приймати Україну до Північноатлантичного альянсу у 2008 році.

"Канцлер Ангела Меркель підтримує свої рішення у зв'язку з самітом НАТО 2008 року в Бухаресті", - сказала її спікер.

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