"Варварська війна": Меркель підтримала Україну після місяців мовчання – ЗМІ

Ангела Меркель підтримала Україну після місяців мовчання / Reuters

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель порушила свою тривалу мовчанку щодо війни в Україні і висловила солідарність з нашою державою у цій ситуації. Бойові дії на території України, які розв’язала Росія, Меркель називає "варварською війною".

"Моя солідарність з Україною", – так висловилася колишня канцлерка ФРН під час одного із заходів в Німеччині.

Її слова процитував учасник церемонії прощання з президентом профспілки DGB, який покидає свою посаду, пише Reuters.

Мовчанка Меркель щодо війни в Україні

Колишня канцлерка Німеччини одразу після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому зробила лише коротку заяву щодо цього, зазначивши, що немає виправдання для відвертого порушення міжнародного права.

Проте з того часу більше заяв щодо війни вона не робила, і таке мовчання викликало невдоволення у світу.

Раніше за це її пробував виправдати її друг, актор Ульріх Маттес – під час одного з інтерв’ю він сказав, що війна турбує Меркель, але вона не хоче втручатися, "щоб не бути свого роду другорядним канцлером".

Раніше повідомлялося, що ексканцлер Німеччини Ангела Меркель могла особисто блокувати постачання оборонного озброєння в Україну через НАТО.

Нагадаємо, американське видання Politico опублікувало статтю під назвою "Корисні ідіоти Путіна в Німеччині", в якій розкритикувало німецьку політичну еліту за ставлення до нинішнього президента РФ Володимира Путіна. У матеріалі йдеться, що протягом останніх 16 років Німеччина вела помилкову політику по відношенню до Росії.

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