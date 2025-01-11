"Міра захисту": Норвегія хоче побудувати ще більше бомбосховищ

Норвезька влада вживатиме заходів для захисту від потенційної агресії з боку РФ.

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Норвегія хоче побудувати бомбосховища / колаж: Главред, фото: Rogaland Civil Defense District, pixabay.com

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Існуючі бомбосховища покривають близько 45% населення Норвегії

Уряд пропонує два типи укриттів

Влада Норвегії має намір запровадити обов'язкову наявність бомбосховищ у всіх нових будівлях у рамках зусиль із підвищення стійкості суспільства до криз на тлі вторгнення Росії в Україну. Про це пише Bloomberg.

Уряд в Осло планує скасувати рішення законодавців від 1998 року, яке призупиняло вимоги про наявність бомбосховищ для всіх будівель площею понад 1 тис. м². Це рішення призвело до того, що відтоді в країні не було побудовано жодного нового бомбосховища.

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У повідомленні про загальну готовність до криз і війни, виданому міністерством юстиції Норвегії, йдеться, що невиправдано в поточній ситуації політики безпеки зберігати рішення 1998 року. Існуючі бомбосховища покривають близько 45% населення Норвегії, порівняно з приблизно 90% у Фінляндії, 80% у Данії та 70% у Швеції, зазначається в документі.

Хоча Норвегія вже посилила законодавство щодо іноземних інвестицій у стратегічні галузі, документ також пропонує додаткові обмеження "в контексті розвитку нормативно-правової бази в Європейському союзі". Зокрема, уряд планує наслідувати приклад інших країн Північної Європи і змінити правила попереднього схвалення купівлі нерухомості поблизу військових об'єктів та інших критично важливих об'єктів інфраструктури.

Як уточнює Politico, уряд пропонує два типи укриттів: нові, які захищатимуть від хімічної та радіоактивної зброї; а деякі для захисту від звичайної зброї, яку можна було б перепрофілювати зі станцій метро або паркувальних гаражів.

"Навколо нас більше невизначеності. Ми маємо подбати про цивільне населення в разі найгіршого сценарію з війною або збройним нападом. У такому разі укриття є одним із необхідних нам заходів захисту", - сказала міністр юстиції та громадської безпеки Норвегії Емілі Енгер Мел.

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