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100 життів за кожен квадратний кілометр: армія РФ та КНДР потопає у втратах

Даяна Швець
11 січня 2025, 10:32
206
Жодного військового успіху Росії так і не вдалося домогтися, розповів полковник.
100 життів за кожен квадратний кілометр: армія РФ та КНДР потопає у втратах
ЗСУ завдають шкоди окупантам на Курщині / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот карти deepstatemap.live

Що відбувається на Курщині:

  • Україна підриває управління армією ворога
  • Кремль не здатний повернути контроль в Курській області
  • Втрати армії КНДР в Курській області стали значними

Збройні сили України здійснили тактичну операцію на території Курської області РФ, яка переросла у стратегічний успіх, показавши слабкість російського режиму. Про це заявив очільник розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє ERR.

Українські війська завдали високоточних ударів по командних пунктах російських 76-ї десантно-штурмової дивізії та 810-ї бригади морської піхоти.

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Унаслідок атак загинули та отримали поранення кілька високопоставлених офіцерів РФ, що серйозно послабило управління підрозділами.

За словами Ківісельга, підрозділи з КНДР, які діють на курському напрямку, зазнають значних втрат. Вони часто йдуть у бій без підготовки та артилерійської підтримки, що лише збільшує їхні втрати.

"Ситуацію в Курській області також відображають заяви президента України Володимира Зеленського про те, що з 12-тисячного північнокорейського контингенту, перекинутого до Курської області, третину, або до 3800 осіб, уже вбито або поранено. При цьому жодного військового успіху Росії так і не вдалося домогтися", - заявив Ківісельг.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Полковник наголосив, що бойові дії на території Курської області є символом нездатності Росії контролювати ситуацію. На цьому тлі також загострюється проблема виведення російських військ із Сирії, що фактично є визнанням капітуляції на цьому напрямку.

"Це ще більше посилює тиск на керівництво російських збройних сил. Також посилюється тиск на самого Путіна з боку російського суспільства", - наголосив Ківісельг.

Попри втрати та просування російських військ, оборона України тримається. За словами Ківісельга, кожен квадратний кілометр окупованої території обходиться агресору в середньому у 100 життів.

Втрати РФ в Курській області - що відомо

Як писав Главред раніше, нещодавно ЗСУ "поклали" роту солдат на Курщині. Окупанти пішли в масований штурм накатами в 6 хвиль, однак втратили танки, БМП-2, БМД, БТР, багі та навіть "Ланцет".

Отож, армії КНДР і РФ б'ють рекорди на Курщині по втратам. Цілком ймовірно, що ворогу скоро знадобиться перекидання сил з інших ділянок фронту.

Не дарма Курщину називають відкритою раною для Путіна. ЗСУ завдають Росії серйозних втрат на її ж, власній території, що дуже не до душі диктатору Кремля.

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