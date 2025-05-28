Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп, Медведєв і Келлог влаштували перепалку в соцмережах: деталі

Анна Ярославська
28 травня 2025, 09:57
338
Дмитро Медведєв вибухнув погрозами на адресу президента США. Келлог поставив його на місце.
Келлог, Трамп, Медведев
Келлог, Трамп і Медведєв обмінялися коментарями в соцмережах / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, Вікіпедія

Коротко:

  • Трамп закликав Путіна "не грати вогнем"
  • Медведєв почав погрожувати третьою світовою війною
  • Келлог поставив Медведєва на місце

Президент США Дональд Трамп звернувся до російського диктатора Володимира Путіна і заявив, що без нього з Росією сталося б "багато поганих речей". У відповідь заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вибухнув погрозами.

Зокрема, Медведєв заявив, що є лише одна насправді погана річ - це третя світова війна.

відео дня

"Що стосується слів Трампа про те, що Путін "грає з вогнем" і "дійсно погані речі" відбуваються з Росією, я знаю лише одну насправді погану річ - Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!", - написав Медведєв у соцмережі Х.

Спецпосланець Трампа Кіт Келлог відреагував на погрози Медведєва, назвавши його слова "необачним коментарем". За словами Келлога, це не належна для світової держави поведінка.

"Розпалювання страху перед Третьою світовою війною є прикрим, необачним коментарем Медведєва і не личить світовій державі", - написав Келлог.

Він наголосив, що зараз Трамп працює над тим, щоб зупинити російсько-українську війну і припинити вбивства.

"Ми очікуємо отримання Меморандуму про перемир'я, який ви обіцяли тиждень тому. Припиніть вогонь негайно", - додав Келлог.

Трамп, Медведєв і Келлог влаштували перепалку в соцмережах: деталі
​Дональд Трамп / Інфографіка: Главред ​

Нещодавні заяви Трампа

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп назвав главу Кремля Володимира Путіна "абсолютно божевільним". Ця заява прозвучала на тлі того, що Росія вже кілька днів поспіль масовано обстрілює Україну дронами і ракетами.

Трамп не відкидає можливість запровадження нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

"Я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним? Я знаю його дуже давно. Завжди ладнав із ним, але він спрямовує ракети на міста і вбиває людей, і мені це зовсім не подобається", - сказав президент США.

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що Трамп, імовірно, нарешті дійшов висновку, що російський диктатор Володимир Путін тримає його за дурня.

Трамп зрозумів, що Путін йому брехав, вважає президент Франції Еммануель Макрон.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Дональд Трамп Дмитро Медведєв третя світова війна Кіт Келлог
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський відповів, чи готовий зустрітися з Трампом і Путіним

Зеленський відповів, чи готовий зустрітися з Трампом і Путіним

10:38Війна
Москва - під ударом дронів: атаковано завод із розробки БпЛА і технопарк Елма

Москва - під ударом дронів: атаковано завод із розробки БпЛА і технопарк Елма

08:23Війна
Трамп втрачає терпіння: Путін близький до того, щоб спалити золотий міст - Politico

Трамп втрачає терпіння: Путін близький до того, щоб спалити золотий міст - Politico

07:06Світ
Реклама

Популярне

Більше
Не лише в Україні: де у світі українська мова є офіційною

Не лише в Україні: де у світі українська мова є офіційною

"Я помилявся": одинак Агутін зробив зізнання про Варум

"Я помилявся": одинак Агутін зробив зізнання про Варум

В Україні затвердили показник, який вплине на усі пенсії й індексації: подробиці

В Україні затвердили показник, який вплине на усі пенсії й індексації: подробиці

Потап назвав свою справжню національність: "В мені це чітко видно"

Потап назвав свою справжню національність: "В мені це чітко видно"

Кого в жодному разі не можна пускати в дім 28 травня: суворі прикмети і заборони

Кого в жодному разі не можна пускати в дім 28 травня: суворі прикмети і заборони

Останні новини

10:47

"Є вдалі влучання": у ЦПД розкрили деталі атаки дронів на Москву

10:38

Зеленський відповів, чи готовий зустрітися з Трампом і Путіним

10:36

Завалить урожаєм: що обов'язково потрібно зробити з перцем до цвітінняВідео

10:26

В українців можуть забрати житло після війни: депутат вказав небезпечну причину

10:00

Формула довіри: чому співробітники БаДМ радять компанію своїм дітям новини компанії

Санкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст НекрасовСанкції не працюють, у такому масштабі Росія може воювати вічно - економіст Некрасов
09:57

Трамп, Медведєв і Келлог влаштували перепалку в соцмережах: деталі

09:48

500%-ві санкції не допоможуть: названо найкращий спосіб тиску на ПутінаВідео

09:14

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 травня (оновлюється)

09:13

FPV на оптоволокні: ми пропустили момент технологічного ривкуПогляд

Реклама
09:10

Гороскоп Таро на завтра 29 травня: перемога для Дів, світле послання для Козерогів

09:06

Ірину Федишин публічно обматюкав відомий співак - як це сталося

08:47

Карта Deep State онлайн за 28 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:43

Сезон найулюбленішої сезонної ягоди в Україні під загрозою: ціни б'ють рекорди

08:23

Москва - під ударом дронів: атаковано завод із розробки БпЛА і технопарк ЕлмаВідео

07:52

"Любимо нашу державу": що відомо про батьків Потапа

07:10

Загадка для найрозумніших: треба знайти помилку на картинці за 5 секунд

07:06

Трамп втрачає терпіння: Путін близький до того, щоб спалити золотий міст - Politico

06:11

Путіна намагаються вмовляти піти на перемир'яПогляд

06:07

Переговори не спрацюють: дипломат назвав два реальні сценарії завершення війни

05:43

Гороскоп на завтра 29 травня: Овен - здійснення мрії, Рибам - захоплива подорож

Реклама
05:27

Влупила посилена магнітна буря: Україну трусить майже 7-бальний шторм

05:00

Супертест на IQ: знайдіть трьох крокодилів серед драконів за 5 секунд

04:30

Тіло буде "чистішим": коли краще приймати душ зранку чи ввечері

04:07

"Одягати" чи "надівати" – як правильно: вчителька розтлумачила поширену помилкуВідео

03:30

Загроза атаки тисячі дронів: найгірший прогноз масованих ударів РФ по Україні

03:05

Не згниє та не проросте: жінка назвала ідеальне місце для зберігання цибулі

02:30

"Трамп зміцнив Путіна": чи є шанс на повалення влади в РФВідео

02:05

У Повітряних силах розповіли про запаси ракет для захисту неба: подробиці

02:04

Більшість робить це неправильно: як складати постільну білизну

01:39

Пила горілку і курила: хуліганку Брітні Спірс вивели з літака

01:30

Серіал про Гаррі Поттера: творці показали нових Гаррі, Рона та Герміону

01:19

"Тенденція йде до збільшення": чи зможе РФ щоночі запускати 1000 Шахедів

00:33

Ситуація загострюється: Генштаб розповів, де тривають найзапекліші бої

00:20

Біля двох областей 125 тисяч окупантів, РФ готується до масштабного наступу - WP

27 травня, вівторок
23:59

Ще один ляпас: тепер отримав Григорій РешетникВідео

23:31

"Їй потрібні наші молитви": Шакіра сильно впала на сценіВідео

23:27

Це не "розчарування", а сигнал Кремлю: Держдеп пояснив заяви Трампа про Путіна

23:17

"Зменшую бухич": колишня Потапа розповіла, як худне, якщо вага стоїть на місці

22:47

"Зі своїм": Віра Брежнєва показала каблучку на безіменному пальці

22:16

Чи отримає Україна Taurus після візиту Зеленського до Німеччини: подробиці

Реклама
22:06

Звернення Трампа до Путіна і нові переговори: головні новини України (дайджест)

22:03

"Йому дуже сильно прилітає": які проблеми у сина Потапа

21:19

"Вони у Росії мають відчути наслідки": Зеленський готує дзеркальні відповіді

21:17

Не чекайте, поки загориться лампочка: експерт розкрив небезпеку низького рівня пального

21:13

Що насправді сталось із генералом Суровікіним і де він зараз - звіт розвідки

21:01

Через чотири місяці після розлучення: Джессіка Альба завела новий роман

20:54

Литимуть сильні дощі з грозами: стало відомо, скільки триватимуть опади

20:48

В Україні можуть пом'якшити обмеження на виїзд за кордон: міністр розповів деталі

20:37

Знають одиниці: кому категорично не можна їсти редиску і чомуВідео

20:18

Цибуля буде великою і соковитою: простий рецепт підживлення, який може зробити коженВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти