Трамп, Медведєв і Келлог влаштували перепалку в соцмережах: деталі

Дмитро Медведєв вибухнув погрозами на адресу президента США. Келлог поставив його на місце.

https://glavred.net/world/tramp-medvedev-i-kellog-ustroili-perepalku-v-socsetyah-detali-10668413.html Посилання скопійоване

Келлог, Трамп і Медведєв обмінялися коментарями в соцмережах / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, Вікіпедія

Коротко:

Трамп закликав Путіна "не грати вогнем"

Медведєв почав погрожувати третьою світовою війною

Келлог поставив Медведєва на місце

Президент США Дональд Трамп звернувся до російського диктатора Володимира Путіна і заявив, що без нього з Росією сталося б "багато поганих речей". У відповідь заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вибухнув погрозами.

Зокрема, Медведєв заявив, що є лише одна насправді погана річ - це третя світова війна.

відео дня

"Що стосується слів Трампа про те, що Путін "грає з вогнем" і "дійсно погані речі" відбуваються з Росією, я знаю лише одну насправді погану річ - Третю світову війну. Сподіваюся, Трамп це розуміє!", - написав Медведєв у соцмережі Х.

Спецпосланець Трампа Кіт Келлог відреагував на погрози Медведєва, назвавши його слова "необачним коментарем". За словами Келлога, це не належна для світової держави поведінка.

"Розпалювання страху перед Третьою світовою війною є прикрим, необачним коментарем Медведєва і не личить світовій державі", - написав Келлог.

Він наголосив, що зараз Трамп працює над тим, щоб зупинити російсько-українську війну і припинити вбивства.

"Ми очікуємо отримання Меморандуму про перемир'я, який ви обіцяли тиждень тому. Припиніть вогонь негайно", - додав Келлог.

​Дональд Трамп / Інфографіка: Главред ​

Нещодавні заяви Трампа

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп назвав главу Кремля Володимира Путіна "абсолютно божевільним". Ця заява прозвучала на тлі того, що Росія вже кілька днів поспіль масовано обстрілює Україну дронами і ракетами.

Трамп не відкидає можливість запровадження нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.

"Я не задоволений тим, що робить Путін. Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним? Я знаю його дуже давно. Завжди ладнав із ним, але він спрямовує ракети на міста і вбиває людей, і мені це зовсім не подобається", - сказав президент США.

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що Трамп, імовірно, нарешті дійшов висновку, що російський диктатор Володимир Путін тримає його за дурня.

Трамп зрозумів, що Путін йому брехав, вважає президент Франції Еммануель Макрон.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред