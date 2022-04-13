Охоронець Медведчука розповів, як планувалася його втеча: СБУ опублікувала відео

Охоронець Медведчука / СБУ

СБУ опублікувала відео, на якому особистий охоронець затриманого Віктора Медведчука розповідає про те, як планувалася його втеча.

Чоловік надав співробітникам Служби безпеки України свідоцтво про те, як ФСБ РФ намагалася нелегально переправити проросійського політика до Москви.

Як видно зі свідчень, Медведчук ховався в приватному будинку на території Києва зі своїм кухарем і охороною. У той же час, за "легендою", цей будинок нібито орендує сім'я з Італії.

Охоронець розповідає, як кум Путіна сподівався на допомогу російських спецслужб і готувався до втечі.

Затримання Медведчука

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спецоперації Служби безпеки України, в ході якої затримали Віктора Медведчука - кума Путіна і народного депутата від ОПЗЖ.

Глава СБУ Іван Баканов підтвердив затримання Медведчука і заявив, що жоден зрадник не уникне покарання і відповідатиме за Законом України.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що СБУ розшукала і "взяла" кума Путіна "не в Києві".

Радник глави ОП Михайло Подоляк вважає, що Медведчуку тепер потрібно сховатися у в'язниці, щоб вижити. За його словами, в Росії Медведчука обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крав гроші і в підсумку став одним з ініціаторів війни.

Справа Медведчука

8 жовтня Віктору Медведчуку оголосили підозру про державну зраду та сприяння тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Печерський районний суд у Києві продовжив Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 10 березня 2022 року.

Наприкінці лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

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