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На виборах у Молдові Майя Санду з відривом перемогла проросійського суперника

Руслана Заклінська
4 листопада 2024, 08:14
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Чинна президентка Молодви Майя Санду перемоогла в другому турі президентських виборів.
На виборах у Молдові Майя Санду з відривом перемогла проросійського суперника
У Молдові підрахували голоси / Колаж: Главред, фото: facebook.com/maia.sandu, facebook.com/Alexandru Stoianoglo

Головне:

  • На президентських виборах у Молдові перемогла чинна президента Майя Санду
  • Вона випередила проросійського суперника на 10%
  • Санду здобула понад 55.40%, а Александр Стояногло - 44.60%

В другому турі виборів президента у Молдові перемогу здобувала чинний президент країни Майя Санду. Вона випередила свого опонента з Партії соціалістів Олександра Стояногло на 10%. Про перемогу оголосила Майя Санду у Twitter, а також свідчать дані на сайті ЦВК.

За даними Центральної виборчої комісії, Санду здобула понад 55,40% голосів після підрахунку майже 99,82% бюлетенів. Її суперник Олександр Стояногло, який виступав за збереження тісних зв’язків із Росією, отримав 44.60%.

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"Молдово, сьогодні ти перемогла. Разом ми продемонстрували силу нашої єдності, демократії та відданості гідному майбутньому. Дякуємо вам, дорогі молдавани, вдома та за кордоном. Ідіть з гордістю — ви свобода, надія та стійкість. Я пишаюся тим, що можу служити вам усім", - написала Санду.

На виборах у Молдові Майя Санду з відривом перемогла проросійського суперника
Дані ЦВК у Молдові/ Фото: скріншот

За її словами, громадяни "дали урок демократії", який гідний увійти в підручники історії. Cанду зазначила, що цей результат є проявом єдності та рішучості молдавського народу, який "може перемогти тих, хто хотів нас принизити".

"Молдова зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи: брудні гроші, незаконний підкуп голосів, втручання у виборчі процеси з боку злочинних угруповань, поширення ненависті та страху у нашому суспільстві. Але наш народ об'єднався, і громадяни перемогли", - заявила президент, пише Newsmaker.

Що відомо про Майю Санду

Майя Санду (рум. Maia Sandu; нар. 24 травня 1972, Рисіпень, Фалештський район Молдавської РСР) — молдовська державна і політична діячка. Президентка Молдови з 24 грудня 2020 року. Лідерка партії "Дія і Солідарність" (ПАС) і колишня прем'єр-міністерка Молдови (з 8 червня до 14 листопада 2019 року), повідомляє Вікіпедія.

Вибори у Молдові - що відомо

Нагадаємо, 3 листопада у Молдові відбувся другий тур президентських виборів. Перший тур не приніс Майї Санду перемоги, адже її підтримали 42,45% виборців — цього не вистачило для подолання мінімального порогу у 50%.

Напередодні другого туру країну охопила хвиля анонімних погроз, які громадяни почали масово отримувати на свої телефони. Повідомлення містили погрози вбивством, спрямовані на те, щоб залякати виборців перед вирішальним голосуванням.

У день виборів, 3 листопада, Центральна виборча комісія повідомляла, що Олександр Стояногло лідирував під час підрахунку голосів всередині країни. Однак ситуація почала кардинально змінюватися, коли стартував підрахунок голосів молдавської діаспори на виборчих дільницях за кордоном, що врешті дало перевагу Санду.

За її словами, явка діаспори досягла рекордного рівня.

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