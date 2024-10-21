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У Молдові пройшов референдум щодо ЄС і вибори президента: результати підрахунку голосів

Юрій Берендій
21 жовтня 2024, 16:11
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У Молдові відбулися референдум щодо вступу в ЄС та вибори президента. Перемогу в першому турі виборів здобула чинний президент Майя Санду.
У Молдові пройшов референдум щодо ЄС і вибори президента: результати підрахунку голосів
Мешканці Молдови проголосували проти вступу до ЄС / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Коротко:

  • Результати референдуму в Молдові
  • Результати виборів в Молдові
  • Коли відбудеться другий тур виборів в Молдові

У Молдові пройшов референдум, на якому виборці голосували за внесення змін до Конституції, що відкриває шлях до приєднання країни до ЄС. За даними молдовської Центральної виборчої комісії, після обробки 99,46% бюлетенів, громадяни з мінімальною перевагою висловили підтримку євроінтеграції. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії (ЦВК) республіки, передає "Європейська правда".

Результати референдуму в Молдові

Результати референдуму свідчать, що 50,41% виборців проголосували "за" зміни, тоді як 49,59% були "проти". Різниця між прихильниками і противниками становила лише 12 243 голоси.

відео дня

Ці зміни закріплять у Конституції Молдови курс на європейську інтеграцію. Проте варто зазначити, що результат референдуму значною мірою був досягнутий завдяки голосам діаспори. Мешканці самої Молдови здебільшого виступили проти зближення з ЄС.

Зокрема, після підрахунку голосів з 85% дільниць підтримка євроінтеграції лише трохи перевищувала 45%. Лише після отримання результатів із закордонних виборчих дільниць, де проживає більш проєвропейське населення, відсоток голосів "за" змінився на користь прихильників євроінтеграції.

Вибори в Молдові - результати

Референдум у Молдові відбувся одночасно з першим туром президентських виборів, у яких перемогла Майя Санду, проте остаточного результату ще не визначено, оскільки другий тур попереду. Вранці 21 жовтня завершили роботу останні закордонні виборчі дільниці, зокрема в США та Канаді, про що повідомила голова Центральної виборчої комісії Анжеліка Караман, передає Newsmaker.

Попередні результати показують, що жоден з 11 кандидатів не отримав понад 50% голосів, тому через два тижні, в неділю, 3 листопада, відбудеться другий тур.

Після опрацювання понад 98% бюлетенів Санду набрала майже 42% голосів, водночас колішній генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло — понад 26%.

Анжеліка Караман також зазначила, що ЦВК підготує звіт про проведення референдуму для передачі до Конституційного суду, включаючи інформацію про можливі інциденти під час голосування. Протягом 10 днів суд вирішить, чи затвердити результати референдуму.

Заяви Санду після перемоги в першомутурі виборів

Президентка Молдови Майя Санду під час брифінгу заявила, що вибори та референдум не відбулися в умовах чесної політичної конкуренції. Вона стверджує, що є докази масштабного підкупу виборців.

За її словами, "безпрецедентна атака на свободу і демократію" тривала кілька місяців, і за цим стояли злочинні угруповання та іноземні сили, які використовували десятки мільйонів євро, дезінформацію та пропаганду для впливу на результат.

Крім того, кандидатка на посаду президента Молдови Майя Санду запросила свого суперника Олександра Стояногло на передвиборчі дебати.

"Звертаюся до свого опонента. Я поважаю голоси тих, хто довірився вам. Цього тижня ми повинні провести серйозні дебати про те, яким ми бачимо майбутнє Молдови, куди ми хочемо рухатися. Нехай громадяни почують нас і ухвалять рішення. Моя команда зв'яжеться з вашою командою, щоб обговорити, як ми організуємо ці дебати", - заявила Санду.

Стояногло ще не відповів на пропозицію. Санду також зазначила, що у виборах взяли участь понад 1,56 мільйона молдаван, зокрема понад 240 тисяч із діаспори, завдяки якій "Молдова знову захистила свою демократію та шлях до прогресу".

"У мене також є повідомлення для тих громадян, які ще не впевнені в нашому проєвропейському майбутньому. Ми обговоримо ваші проблеми. Так, я переконана, що тісніші зв’язки з ЄС — це великі переваги для всіх, і ми вже відчуваємо деякі з них", — наголосила Майя Санду.

Що відомо про Майю Санду

Майя Санду (рум. Maia Sandu; нар. 24 травня 1972, Рисіпень, Фалештський район Молдавської РСР) — молдовська державна і політична діячка. Президентка Молдови з 24 грудня 2020 року. Лідерка партії "Дія і Солідарність" (ПАС) і колишня прем'єр-міністерка Молдови (з 8 червня до 14 листопада 2019 року), повідомляє Вікіпедія.

Ситуація в Молдові - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила 17 вересня на конференції, що підтримка України є важливою умовою для виживання Молдови.

Тим часом у Росії лунають заяви про можливу війну проти Молдови та країн Балтії. Зокрема, директор ФСБ РФ Олександр Бортников зробив таку заяву на 55-му засіданні Ради керівників органів безпеки та спецслужб СНД.

Існує загроза, що Росія може готувати державний переворот у Молдові, що втягне її у війну проти України. Кремль може намагатися створити сухопутний коридор до окупованого Придністров'я через південь України. CNN зазначає, що дії Москви щодо Молдови нагадують події, які передували анексії Криму в 2014 році та повномасштабному вторгненню в Україну в 2022 році.

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