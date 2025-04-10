Загроза 'Майдану' в США, люди виходять на вулиці проти Трампа - чого чекати далі

Ситуація в США нагадує передмайданний період в Україні, але тиск громадян Штатів може змусити Трампа змінити свою політику, зазначив Хара.

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Ситуація в США загострюється - чи зможе Трамп втриматись при владі / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео, facebook.com/​DonaldTrump

Про що сказав Хара:

Чому американці виходять на протести в США та чи може відбутись "Майдан"

Чи можуть протести в США вплинути на політику Трампа

Чи зможе Трамп втриматись при владі до кінця терміну

Ситуація у Сполучених Штатах Америки стає дедалі напруженішою — і не лише на внутрішньому, а й на міжнародному рівні. Президентська політика Дональда Трампа викликала хвилю протестів, яка охопила американські міста. Причини незадоволення громадян виходять далеко за межі окремих соціальних чи політичних питань. Про це в коментарі Главреду розповів директор Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара.

Чому американці виходять на протести в США

За його словами, дії Дональда Трампа стали причиною масштабних протестів у США. Якщо раніше американці виходили на вулиці через окремі питання, наприклад, палестинське питання, то нині демонстрації викликані цілим комплексом зовнішньополітичних та економічних факторів.

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Аналітик додав, що частина протестувальників обурена тим, що Трамп відвернувся від традиційних союзників, зокрема України, — це обґрунтовується швидше ціннісними міркуваннями. Інші ж протестують через економічні наслідки його політики. Лише за останні дні, за даними Wall Street Journal (7 квітня), ринкова вартість втратила 9,5 трильйона доларів.

"Зрозуміло, що такі втрати дуже відчутні для багатіїв, оскільки вони вкладаються в акції, а зростання фондового ринку робить їх ще багатшими. Але, разом з тим, близько 79% пенсійних фондів теж вкладаються в акції, а це означає, що від пенсії людей, які працювали десятки років, відняли значну суму, отже, вони не отримають того, на що розраховували", - сказав він.

Які найгучніші передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Як мита Трампа впливають на громадян США

Крім того, Хара вказав на негативний вплив нових тарифів, запроваджених Трампом. Зокрема, інфляція зросла на 2,3%, і тепер середньостатистичне американське домогосподарство змушене витрачати щороку на 3,8 тисячі доларів більше. Ціни на одяг підскочили на 17%, а вартість автомобілів зросла майже на 3 тисячі доларів. Загалом очікується, що економічне зростання у 2025 році уповільниться на 0,9%, що еквівалентно втратам у 160 мільярдів доларів щороку в перспективі кількох років.

Як наголосив дипломат, дії Трампа негативно позначилися на кожному американцеві. Навіть Ілон Маск, близький до Трампа підприємець і його неформальний радник, публічно закликає зупинити зростання тарифів на китайські товари, оскільки його виробничі потужності значною мірою залежать від Китаю.

"Усе це свідчить про те, що, якщо Трамп продовжуватиме в тому ж дусі, дедалі більше й більше американців виходитимуть на вулиці. Тобто протестний потенціал збільшуватиметься, адже Трамп не зупиниться. Особливо, якщо певні цифри свідчитимуть про те, що період турбулентності мине, а потім ситуація стабілізується", - вказує Хара.

Трамп повторює політику Орбана

Дипломат підкреслив, що в цьому контексті важливо розуміти не лише дії Трампа, а й ідеологічні засади його команди. Один із центральних елементів — концепція "зміни режиму", яку сповідує нове консервативне коло навколо Трампа. Її суть полягає в повному переформатуванні американської республіки так, щоб закріпити консервативний курс і зробити його незворотним.

За словами Хари, така модель нагадує політику Віктора Орбана в Угорщині. Під час пандемії Covid-19 Орбан запровадив надзвичайний стан, що розширив його повноваження та звузив громадянські свободи — і цей стан триває навіть у 2025 році, попри завершення пандемії.

Що відомо про Віктора Орбана / Інфографіка: Главред

Економічні заходи Трампа, зокрема введення тарифів, дипломат вважає частиною тієї ж стратегії. У США, за прикладом Орбана, було запроваджено особливе становище, і тарифи вводяться указами президента, а не через рішення Конгресу, як передбачено законодавством.

В США настав передмайданний період

Олександр Хара зауважив, що ситуація в США зараз нагадує передмайданний період в Україні.

"Як ми пам'ятаємо, у нас "Майдан" виник тому, що не можна було нічого вирішити політичним шляхом - у парламенті, в дискусії. Подібна ситуація зараз в американців. Але в них не було раніше такого досвіду, тому їм потрібен час для того, щоб збільшилася кількість учасників протестів, щоб сформулювалися конкретні вимоги - не просто про скасування тарифів, а вимоги, які спрямовані вже проти самого Трампа", - сказав він.

Трамп неодноразово заявляв про можливість використання збройних сил та національної гвардії всередині країни — спочатку для боротьби з мігрантами, а далі — залежно від обставин. Сам Трамп казав, що готовий стати "тираном на один день", і хоча республіканці сприймають це як жарт, демократи ставляться до подібних заяв серйозно. Тому дипломат не виключає можливого застосування сили — спершу з боку поліції, а потім і Національної гвардії.

"Сподіваюся, що до цього не дійде, бо не хотілося б бачити "майдан" у Сполучених Штатах. Але ситуація загрозлива. Адже більшість республіканців у Сенаті та Палаті представників покірна Трампу. Поки що лише кілька республіканців критикують Трампа з певних питань, але цього замало, щоб щось змінити в Конгресі й обмежити шалені дії Трампа", - сказав Хара.

Чи можуть протести в США вплинути на політику Трампа

Водночас Хара припустив, що нинішня хвиля протестів може змусити Трампа змінити підхід і скоригувати свою політику. Хоча його прихильники відчули фінансові втрати, вони все ще зберігають довіру до нього.

"Демократи абсолютно праві, коли кажуть, що у США сформувався культ особистості - культ Трампа. Культ особистості ми бачили в Радянському Союзі й можемо побачити зараз у Росії та Північній Кореї: там немає раціонального сприйняття, лідера там підтримують, бо він "найрозумніший і найкращий". Тому трампісти вважають фейком усе те негативне, що повідомляють про Трампа. Надзвичайно ризиковану зовнішньоекономічну стратегію Трампа критикують професіонали, але трампісти це не слухають, і достукатися до них неможливо", - наголосив він.

Олександр Хара звертає увагу на серйозні труднощі всередині Демократичної партії США. З усього табору лише Берні Сандерс і Александрія Окасіо-Кортес активно взаємодіють із громадянами — їздять по країні, збирають великі аудиторії й відкрито критикують політику Дональда Трампа. Інші демократи, на думку експерта, не демонструють такої активності, хоча саме зараз вкрай важливо налагодити діалог із виборцями та пояснювати, до чого призводять дії Трампа. Після поразки на виборах демократи залишаються дезорієнтованими й досі не мають чіткого та харизматичного лідера.

Дипломат вказує на те, що у такій ситуації, з одного боку, є розгублена Демократична партію, яка не вміє ефективно працювати навіть на антипатії до Трампа, не кажучи вже про пропозиції майбутнього. З іншого боку — Республіканська партія, яка майже повністю перебуває під впливом самого Трампа та його прибічників. У Конгресі лише поодинокі голоси насмілюються публічно критикувати колишнього президента. Крім того, виборці Трампа часто не довіряють традиційним ЗМІ, віддаючи перевагу спілкуванню в соцмережах, орієнтованих на трампістську аудиторію.

"Протверезіння американців настане, але може бути пізно. Адже зараз у європейців може не залишитися інших варіантів, окрім як зближуватися з Китаєм в економічному плані. Розпочата американською адміністрацією торгова війна підштовхуватиме китайців, індусів, канадців, мексиканців, європейців об'єднуватися і протидіяти діяльності Трампа. По суті, Трамп переформатовує глобальну економіку у шоковий спосіб, унаслідок чого просто втрачає велику кількість країн", - стверджує дипломат.

Які наслідки для США та світу буде мати політика Трампа

Хара зазначив, що до "Майдану" у США ще далеко, однак перші тривожні сигнали вже помітні. Американське суспільство дедалі більше невдоволене економічною ситуацією, яка зачіпає всіх без винятку. Якщо дії Дональда Трампа й надалі призводитимуть до економічної нестабільності та потенційних звільнень, протестні настрої зростатимуть. Якщо Конгрес і Сенат не зреагують і не почнуть відкрито протидіяти політиці Трампа, американці можуть вдатися до протестів як єдиної форми спротиву.

"Куди Трамп може завести США своєю ризикованою економічною стратегією? Трамп правильно визначив проблеми США, але він намагається вирішити їх усі одразу шоковою терапією. А це має негативний ефект для американців. Американській економіці вже доведеться кілька місяців або років повертати втрачені активи фондових ринків", - говорить він.

Дипломат застерігає, що політична нестабільність у США неминуче вдарить і по долару як міжнародній валюті. Деякі країни, як-от Індія, Росія та Китай, уже скорочують використання долара з політичних причин. Але за нинішніх умов й інші держави можуть почати робити це з економічних міркувань.

Трамп також веде торговельні конфлікти з ключовими партнерами — ЄС, Канадою, Мексикою. У Європі вже виникають сумніви щодо надійності США як союзника в разі війни з Росією. Це може підштовхнути Європу до справжньої стратегічної автономії.

У таких умовах країни по всьому світу будуть шукати способи уникнути рецесії, яка наближається до США. Американській економіці загрожує уповільнення розвитку, інфляція, зростання безробіття та інші серйозні виклики. І хоча США залишаються провідною економікою світу, нестабільність усередині країни неминуче впливатиме на глобальну ситуацію.

"Отже, європейці та інші можуть намагатися об'єднатися проти США, створити зону вільної торгівлі. От канадці не хочуть бути 51-м штатом США, але чому б їм не приєднатися до Євросоюзу? Вони близькі і ціннісно, і економічно. Це об'єднання можливе", - сказав він.

Партнери США можуть почати зближення з Китаєм та РФ

Хара зазначив, що внаслідок дій адміністрації Трампа можливе зближення колишніх союзників США із Китаєм — розвиток подій, якого Трамп однозначно намагається уникнути, але який може стати непрямим наслідком його політики. На цьому тлі Китай наразі постає як виважений гравець, який зацікавлений у збереженні чинного світового порядку, заснованого на правилах.

"Я вже не кажу про Росію, бюджет якої за розміром як бюджет Техасу, але вона досягає своїх цілей і в Європі, і в США. Росія грає своїми поганими картами набагато краще. Фактично Трамп їй підіграє, грає в піддавки. А це загроза для європейців, тому їм потрібно щось робити, щоб зупинити Путіна і стримати Росію. Таким чином, зараз американці ламають те, що вони будували щонайменше з 1945 року, а то й довше. Вони відходять від традиції республіканізму ХХ століття і хочуть докорінно змінити систему в США. Це не тимчасова історія - тут під загрозою республіка", - попереджає експерт.

Ідеальний варіант для України

Також Хара нагадав, що вже через півтора року в США відбудуться вибори до Конгресу. І якщо нинішні тенденції, зокрема тривалі й наростаючі протести, нестабільність на фінансових ринках, напруженість у відносинах із торговельними партнерами збережуться, то республіканці ризикують зазнати серйозних втрат. У такому сценарії вони можуть програти вибори, втративши більшість у Палаті представників і, можливо, в Сенаті. Це, своєю чергою, дозволить Конгресу ухвалювати закони, які обмежуватимуть повноваження Трампа в економічній та зовнішній політиці.

"Звісно, для України це був би ідеальний варіант. Але, звісно, для цього має зберегтися нинішня ситуація з невдоволенням політикою Трампа і протестами, і не повинно статися диво, коли перед виборами економічна ситуація раптом покращиться, і виборці зрозуміють, що Трамп мав рацію, коли говорив, що треба перечекати складний період", - наголосив дипломат.

Що відомо про Дональда Трампа / Ініфографіка: Главред

Чи зможе Трамп втриматись при владі до кінця терміну

За його словами, наразі ситуація розвивається так, що республіканці можуть втратити свої позиції та вплив. Водночас Хара наголосив на внутрішній кризі в демократичному таборі, яка досі триває після їхньої поразки на виборах. Щоб змінити розстановку політичних сил і отримати перевагу, демократи повинні: по-перше, визначитися з лідерами; по-друге, вести виважену критику на адресу Трампа; і по-третє, запропонувати привабливу позитивну програму. Адже надмірна концентрація на темах гендеру чи абортів, як показала практика, відштовхнула частину виборців, які врешті підтримали Трампа через його обіцянки економічного зростання та консервативної політики. Це серйозний виклик для демократів.

"Утім, постає питання, чи зможе Трамп узагалі втриматися при владі до кінця президентського терміну. Адже такими темпами для нього збільшуються шанси не досидіти до кінця терміну. Недарма дії Трампа зараз дехто порівнює з шоковою терапією часів Горбачова. Тоді нерозуміння того, як працювала радянська грошова система, призвело до колапсу цієї системи. Так само і команда Трампа не розуміє, як працює світова грошова система, фінансові ринки", - сказав він.

Також Хара навів приклад Ілона Маска, який, за його оцінкою, може відмовитися від підтримки команди Трампа. Якщо Маск вийде з політичної гри, то навряд чи продовжить фінансувати Трампа в тих самих обсягах. А саме фінансова підтримка з боку бізнесу досі стримувала частину конгресменів від критики експрезидента. У разі зменшення фінансової підтримки, ймовірно, зросте кількість публічних виступів проти Трампа й його політики.

Політика Трампа – останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, американське суспільство виявляє масове невдоволення політикою нового президента Дональда Трампа та його оточення — такі висновки випливають із результатів опитування, проведеного NBC News.

Експерт з міжнародних питань Євген Добряк зазначає, що нинішній курс Трампа суперечить традиційній моделі глобального управління, яку до цього підтримували США як світовий лідер. На його думку, така політика може мати небезпечні наслідки, включно з ризиком глобального конфлікту.

Політичний аналітик і професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний також поділився своїм баченням трансформації відносин між США та Росією після обрання Трампа.

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Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

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