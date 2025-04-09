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Трамп може домовиться з Путіним: з'явився тривожний прогноз

Олексій Тесля
9 квітня 2025, 15:57
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Дональд Трамп, як і Володимир Путін, робить ставку на майбутній хаос і крах цивілізації.
Трамп, Путин
Відносини між США та РФ змінюються / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Важливе із заяв Розумного:

  • Основним наслідком дій Трампа буде ізоляція США
  • Трамп і Путін роблять ставку на майбутній хаос

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний прокоментував зміну відносин США і РФ після приходу до влади Дональда Трампа.

"Росію та інші країни не було включено до переліку тих, проти кого запроваджено мита, тому що вони в голові Трампа і його команди просто "лежать в іншому кошику". Щодо Росії, так би мовити, у США інша політика - політика домовленостей із Путіним. Можливо, у Трампа якісь свої плани на "вісь зла", яка тепер для нього є "віссю добра", тому що співзвучна в певних ціннісних орієнтаціях", - підкреслив він у коментарі Главреду.

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Експерт каже - більше схоже на те, що путінська Росія та її сателіти виділені Трампом у якийсь "окремий сегмент дійсності", з яким він має інший алгоритм роботи.

"Тому основним наслідком дій Трампа буде ізоляція США. Куди він заведе Штати подібною політикою, чи виграють США від цього, чи навпаки - залежатиме від загального контексту", - вважає він.

Співрозмовник каже, що Трамп інтуїтивно або з розрахунком підійшов до цієї ситуації.

"Але він, як і Путін, до речі, зробили ставку на майбутній хаос - майбутній крах цивілізації, тобто розпад або деструкцію базових елементів світопорядку, наприклад, міжнародного права, міжнародних фінансів, міжнародних торговельних зв'язків. Багато в чому Трамп і Путін самі провокують цей хаос. У такій ситуації той, хто раніше закриється і створить собі рятувальний човен, може виграти. У такому разі самоізоляція Америки зіграє на користь", - не виключає він.

Аналітик також зазначив, що міжнародна система збалансовується, але вже пристосовуючись до нової ролі США.

"І в цьому випадку важко сказати, у чому Америка виграє, у чому програє, але її вплив буде набагато меншим - вона перетвориться на одного з багатьох суб'єктів світопорядку, але далеко не домінуючого. Третій, найімовірніший, сценарій полягає в тому, що до глобальних трансформацій справа одразу не дійде, це буде тривалий процес. А в міжчасся Америка зіткнеться з великою внутрішньою кризою, яка багато що змінить і від якої багато чого залежатиме надалі. Тобто прогноз на найближчу перспективу полягає в тому, що буде внутрішня американська криза, яка покаже місце США у світовому порядку", - додав Розумний.

Як повідомляв Главред, РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, буде прагнути вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Хто такий Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

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