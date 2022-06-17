Маразм міцнішав: у Росії хочуть зробити з Медведєва "президента України"

у Росії хочуть зробити Медведєва "президентом України" / скріншот

У Державній Думі РФ припустили, що заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв хоче стати президентом "нової України", яка "по частинах увійде до складу РФ".

В ефірі пропагандистської програми на росТБ Михайло Делягін заявив, що підтримує всі заяви Медведєва. Депутат припустив, що заступник голови Радбезу потроху починає "президентську кампанію".

"Хочеться підтримати все, що говорить Дмитро Анатолійович. Виникає відчуття, що він зарано почав президентську кампанію. А що це може бути ще? Можливо, це президентська кампанія на посаду голови умовної нової України", – видав Делягін.

Також він відзначився маячнею про "приєднання" України до Росії.

читайте також"У нього виходить": Роднянський пояснив, чому Медведєв хоче"виглядати ідіотом""Ми припускаємо, що незалежна буде входити до складу Росії по частинах – частину Запорізької області звільнили, Херсон звільнили, потім ще щось звільнять... ймовірно, ми будемо інтегрувати ці території по ходу справи. Але, може бути, є й інші думки на цей рахунок, хто знає...", - розкатав губу російський депутат.

Раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вибухнув істеричною заявою на адресу президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера ФРН Олафа Шольца і прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі через їх візит до Києва.

Російський чиновник обізвав їх "європейськими поціновувачами жаб, ліверу і макаронів" і назвав поїздку нібито безглуздою.

Також повідомлялося, що Медведєв вибухнув погрозами на адресу України. Російський чиновник назвав, мовляв, "прямим хамством на адресу Росії" плани України щодо повернення захопленого Криму. За його словами, півострів Москва нібито не збирається віддавати, бо це стане "національною зрадою".

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