"Дімон, 29 тисяч солдатів РФ на українських землях гниють": Гордон привів до тями Медведєва

Гордон привів до тями Медведєва / скріншот

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв стверджує, що Крим у складі Української держави – це, мовляв, образа Росії і нібито загроза її територіальній цілісності. Чиновник погрожує Україні "війною".

Журналіст Дмитро Гордон у своєму Telegram-каналі вирішив нагадати Медведєву, що війна триває з 24 лютого.

"Соромлюся запитати у цього гіганта думки, а зараз що, не війна? А-а-а, "спецоперація". Спецоперація, Дімон, це жопою кілька років крісло пахану гріти, зображуючи з себе президента. А війна, це коли понад 29 тис. трупів російських солдатів на українських землях гниють, а ти публічно заїкнутися про це боїшся, наступник недороблений", - написав журналіст.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що війна Росії проти України закінчиться поверненням всіх українських територій. За його словами, українські сили як мінімум до кінця поточного року повинні зайти в Крим.

Після цієї заяви Медведєв вибухнув погрозами на адресу України. Російський чиновник назвав, мовляв," прямим хамством на адресу Росії " плани України щодо повернення захопленого Криму. За його словами, півострів Москва нібито не збирається віддавати, оскільки це стане "національною зрадою".

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