"Цінителі жаб, ліверу і макаронів": Медведєв б'ється в істериці від приїзду лідерів ЄС до Києва

Свита Путіна влаштувала переполох через приїзд Макрона, Шольца та Драгі до Києва.
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вибухнув істеричною заявою на адресу президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера ФРН Олафа Шольца і прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі через їх візит до Києва. Російський чиновник обізвав їх, мовляв, "європейськими поціновувачами жаб, ліверу і макаронів" і назвав поїздку нібито безглуздою.
У своєму Twitter-акаунті колишній президент РФ написав пост з образами на адресу лідерів ключових країн Євросоюзу. Він назвав їх "європейськими поціновувачами жаб, ліверу і макаронів", що, власне, є вкрай серйозним випадом на адресу Франції, Німеччини та Італії.
читайте також"Україна була, є і буде": Подоляк закрив рот "закомплексованому Медведєву"Російський діяч вибухнув подібною заявою, схоже, лише тому, що від візиту Шольца, Макрона та Драгі до Києва нібито "користі – нуль".
"Ось люблять європейські поціновувачі жаб, ліверу і макаронів відвідувати Київ. Користі - нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, старі гаубиці, грюкнули горілки і потягом, як сто років тому, додому. І все добре. Тільки от до миру це Україну жодним чином не наближає..."- підкреслив Дмитро Медведєв.
Візит Шольца, Макрона та Драгі до України
У четвер, 16 червня, в Україну з візитом прибули президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Лідери провідних країн Євросоюзу приїхали, щоб продемонструвати свою підтримку українській державі у відбитті військової агресії Росії.
"Ми не тільки хочемо продемонструвати солідарність, ми також хочемо запевнити, що допомога, яку ми організуємо - фінансова, гуманітарна, а також коли мова йде про озброєння - буде продовжена. І що ми будемо продовжувати допоки, доки це необхідно для боротьби України за незалежність", - сказав Шольц.
Візит лідерів Франції, Німеччини та Італії проходить за день до засідання Європейської Комісії, яка вже в п'ятницю, 17 червня, може ухвалити рішення щодо заявки України на отримання статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.
Дивіться відео ТСН - Шольц, Макрон і Драгі приїхали до Києва
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