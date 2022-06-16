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"Цінителі жаб, ліверу і макаронів": Медведєв б'ється в істериці від приїзду лідерів ЄС до Києва

16 червня 2022, 14:30

Свита Путіна влаштувала переполох через приїзд Макрона, Шольца та Драгі до Києва.

Медведєв
Медведєв вибухнув образою на адресу лідерів Франції, Німеччини та Італії / Колаж УНІАН, t.me/zalizni_zminy

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв вибухнув істеричною заявою на адресу президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера ФРН Олафа Шольца і прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі через їх візит до Києва. Російський чиновник обізвав їх, мовляв, "європейськими поціновувачами жаб, ліверу і макаронів" і назвав поїздку нібито безглуздою.

У своєму Twitter-акаунті колишній президент РФ написав пост з образами на адресу лідерів ключових країн Євросоюзу. Він назвав їх "європейськими поціновувачами жаб, ліверу і макаронів", що, власне, є вкрай серйозним випадом на адресу Франції, Німеччини та Італії.

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читайте також"Україна була, є і буде": Подоляк закрив рот "закомплексованому Медведєву"Російський діяч вибухнув подібною заявою, схоже, лише тому, що від візиту Шольца, Макрона та Драгі до Києва нібито "користі – нуль".

"Ось люблять європейські поціновувачі жаб, ліверу і макаронів відвідувати Київ. Користі - нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, старі гаубиці, грюкнули горілки і потягом, як сто років тому, додому. І все добре. Тільки от до миру це Україну жодним чином не наближає..."- підкреслив Дмитро Медведєв.

Візит Шольца, Макрона та Драгі до України

У четвер, 16 червня, в Україну з візитом прибули президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Лідери провідних країн Євросоюзу приїхали, щоб продемонструвати свою підтримку українській державі у відбитті військової агресії Росії.

"Ми не тільки хочемо продемонструвати солідарність, ми також хочемо запевнити, що допомога, яку ми організуємо - фінансова, гуманітарна, а також коли мова йде про озброєння - буде продовжена. І що ми будемо продовжувати допоки, доки це необхідно для боротьби України за незалежність", - сказав Шольц.

Візит лідерів Франції, Німеччини та Італії проходить за день до засідання Європейської Комісії, яка вже в п'ятницю, 17 червня, може ухвалити рішення щодо заявки України на отримання статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Дивіться відео ТСН - Шольц, Макрон і Драгі приїхали до Києва

Інші новини:

Дмитро Медведєв Еммануель Макрон Олаф Шольц війна Росії та України Маріо Драгі
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