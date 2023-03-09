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"Мало, мочіть їх…": в РФ цинічно радіють ракетній атаці по Україні і просять "бити більше"

9 березня 2023, 11:56
Росіяни почали висловлювати свою "радість" у соцмережах у відповідь на ракетну атаку окупантів по Україні і вже розмріялися про "нові цілі".
Последствия ракетного удара РФ, Владимир Путин, ракета
В РФ цинічно радіють ракетній атаці по Україні і просять "бити більше"/ ДСНС України у Львівській області, скрін, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія у ніч на 9 березня завдала масового ракетного удару по Україні. Уже відомо про шістьох загиблих внаслідок атаки – п’ятеро людей загинули під завалами свого будинку на Львівщині, ще одна людина – у Дніпропетровській області.

Проте кровожерливі росіяни почали висловлювати у соцмережах "радість" через ракетну атаку по українцях. Вони не лише схвально відгукувалися про такий акт жорстокості, а й закликали бити по Україні ще більше. Відповідні коментарі з’явилися у різних російських пабліках.

Частина росіян почала писати, як їх "радує" те, що вони з самого ранку дізналися про ракетну атаку по Україні, хтось навіть зазначив, що "приємно таке читати зранку, як кава".

відео дня

Хтось у відповідь на відео полум’я і диму після ракетного удару по Києву написав, що "це гарно".

Дехто з росіян почав писати, що такого удару "мало", і що нібито потрібно "приводити українців до тями і не нянькатися".

Частина росіян почала закликати бити по нових цілях, зокрема, по Банковій, а хтось зазначив, що нібито окупанти повинні "не зупинятися, поки у Львові не будуть готувати на вогнищах".

Россияне радуются ракетному удару по Украине
скрін
Россияне радуются ракетному удару по Украине
Россияне радуются ракетному удару по Украине
Россияне радуются ракетному удару по Украине
Россияне радуются ракетному удару по Украине
Россияне радуются ракетному удару по Украине
Россияне радуются ракетному удару по Украине
Россияне радуются ракетному удару по Украине
Россияне радуются ракетному удару по Украине
Россияне радуются ракетному удару по Украине
Россияне радуются ракетному удару по Украине
Россияне радуются ракетному удару по Украине
Россияне радуются ракетному удару по Украине
Россияне радуются ракетному удару по Украине

Масована ракетна атака по Україні 9 березня

Країна-агресорка Росія масово атакувала Україну ракетами у ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Подекуди вибухи були пов’язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях та Києві були "прильоти".

У столиці через масовий ракетний удар без світла тимчасово залишилися приблизно 15% киян, 40% – поки що без опалення.

Внаслідок ракетної атаки уже відомо про шістьох загиблих. П’ятеро людей загинули під завалами власного будинку на Львівщині, ще одна людина – у Дніпропетровській області. також є постраждалі і руйнування.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські загарбники під час масового ракетного удару в ніч на 9 березня випустили по Україні 81 ракету різного типу. Зокрема, були випущені по шість ракет X-22 та Х-47 "Кинджал", які Україна не може збивати.

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