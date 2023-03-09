"Мало, мочіть їх…": в РФ цинічно радіють ракетній атаці по Україні і просять "бити більше"

Росіяни почали висловлювати свою "радість" у соцмережах у відповідь на ракетну атаку окупантів по Україні і вже розмріялися про "нові цілі".

В РФ цинічно радіють ракетній атаці по Україні і просять "бити більше"/ ДСНС України у Львівській області, скрін, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія у ніч на 9 березня завдала масового ракетного удару по Україні. Уже відомо про шістьох загиблих внаслідок атаки – п’ятеро людей загинули під завалами свого будинку на Львівщині, ще одна людина – у Дніпропетровській області.

Проте кровожерливі росіяни почали висловлювати у соцмережах "радість" через ракетну атаку по українцях. Вони не лише схвально відгукувалися про такий акт жорстокості, а й закликали бити по Україні ще більше. Відповідні коментарі з’явилися у різних російських пабліках.

Частина росіян почала писати, як їх "радує" те, що вони з самого ранку дізналися про ракетну атаку по Україні, хтось навіть зазначив, що "приємно таке читати зранку, як кава".

відео дня

Хтось у відповідь на відео полум’я і диму після ракетного удару по Києву написав, що "це гарно".

Дехто з росіян почав писати, що такого удару "мало", і що нібито потрібно "приводити українців до тями і не нянькатися".

Частина росіян почала закликати бити по нових цілях, зокрема, по Банковій, а хтось зазначив, що нібито окупанти повинні "не зупинятися, поки у Львові не будуть готувати на вогнищах".

скрін

Масована ракетна атака по Україні 9 березня

Країна-агресорка Росія масово атакувала Україну ракетами у ніч на четвер, 9 березня. У Києві та 12 областях України під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Подекуди вибухи були пов’язані з роботою протиповітряної оборони, проте в багатьох областях та Києві були "прильоти".

У столиці через масовий ракетний удар без світла тимчасово залишилися приблизно 15% киян, 40% – поки що без опалення.

Внаслідок ракетної атаки уже відомо про шістьох загиблих. П’ятеро людей загинули під завалами власного будинку на Львівщині, ще одна людина – у Дніпропетровській області. також є постраждалі і руйнування.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські загарбники під час масового ракетного удару в ніч на 9 березня випустили по Україні 81 ракету різного типу. Зокрема, були випущені по шість ракет X-22 та Х-47 "Кинджал", які Україна не може збивати.

Читайте також: