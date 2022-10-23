Макрон зробив дивну заяву про мирну угоду з РФ

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Президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву про мир з Росією і угоді за одним столом.

Як заявив французький лідер, світова спільнота не повинна допустити, що Російська Федерація нав'язувала свій світ, оскільки росіяни не знають цього слова і діють навпаки, цитує BFMTV.

"Давайте не дозволимо, щоб світ був захоплений російською силою, це не їхнє слово, вони все роблять навпаки. Світ не може бути свідченням закону найсильнішого. В Україні мир можливий тільки тоді, коли вирішать українці", - заявив він на відкритті саміту за мир у Римі.

За його словами, в майбутньому в якийсь момент з'явиться можливість досягти мирної угоди між Україною і Росією.

"Мир буде укладений з сьогоднішнім ворогом за одним столом", - додав Макрон.

Раніше Еммануель Макрон заявляв, що буде вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним всякий раз, коли в цей виникне потреба. Політик також говорив, що сподівається - рано чи пізно Україна і Росія сядуть за стіл переговорів.

"Коли ми намагаємося - і це наша мета - побудувати світ, ми повинні говорити. Ми повинні говорити з головними дійовими особами. І всякий раз, коли це буде необхідно, Я буду говорити з Володимиром Путіним", - сказав президент Франції.

Макрон заявив, що Франція не буде використовувати ядерний потенціал своєї країни, навіть якщо Путін вдарить ядеркою по Україні.

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