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"Росіяни можуть воювати вічно": сержант ЗСУ вказав на небезпечний момент

Альона Вороніна
27 лютого 2024, 04:15
Цей повзучий наступ росіяни можуть продовжувати роками. Є тільки два способи, як їх зупинити.
Украинские военные, Юрий Гудименко
Росіяни можуть воювати вічно, зупинити їх можна лише двома способами/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Facebook Гудименко

Російські окупанти можуть воювати вічно, якщо не відбудеться ніяких серйозних змін. Вони адаптовуються і звикають до ситуації.

Пересічні росіяни намагаються абстрагуватися від війни і роблять вигляд, що її немає, поки вона не торкнеться особисто їх. Але ні до яких мітингів чи протестів така ситуація їх не підштовхне. Таку думку висловив молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко в інтерв’ю Главреду.

"Якщо нічого не змінювати, вони так можуть воювати вічно. Вони звикають – кожна система вона адаптується до оточення. Ми зараз бачимо, що пересічний росіянин намагається абстрагуватися від війни. Мовляв, війни немає, по телевізору тільки кіно про війну, і поки мене особисто це не зачіпає, то й добре. Тобто їх це не провокує на якісь дії чи мітинги – вони все-таки адаптувалися, впали в таку внутрішню кому і в ній живуть. Їхня промисловість працює, літаки літають, хоч і менше, кораблі ходять, патрони виготовляються", – зазначив Гудименко.

За його словами, цей повзучий наступ росіян можуть зупинити або українці, або якісь внутрішні проблеми у країні-агресорці Росії.

"І цей повзучий наступ вони можуть продовжувати роками. Зупинити його можемо тільки ми або якісь внутрішні проблеми. Тому що ані критичних економічних проблем, ані соціальних я зараз не бачу", – сказав він.

Гудименко назвав маячнею ідеї про те, що нібито порожній холодильник може вигнати росіян на вулиці.

"Тому що у 1918 році Ленін поліз воювати з Україною незважаючи на те, що у нього в РФ були голодні бунти, а дві третини країни він взагалі не контролював. Але Україна для нього була не тільки країною, де можна взяти зерно, а у цьому було щось сакральне, щоб показати всім, що Україна буде частиною Росії та нового глобального проекту. І жодні раціональні історії на нього абсолютно не діяли. Так само і тут – росіянин буде сидіти вдома. Так, у нього в холодильнику буде менше продуктів, ці продукти будуть дорожчими. Але допоки війна не штурхне його особисто – йому буде все одно", – підсумував молодший сержант ЗСУ у відставці.

Дивіться інтервʼю Юрія Гудименка Главреду про підсумки 2 років повномасштабної війни:

Хто такий Юрій Гудименко

Юрій Володимирович Гудименко (нар. 14 грудня 1987, Запоріжжя) — український політичний діяч, лідер Руху "Демократична Сокира", у минулому - блогер, телеведучий, публіцист, пише Вікіпедія.

З початку повномасштабного вторгнення - молодший сержант ЗСУ у відставці, керівник громадської організації "Українське обʼєднання "Мрія"

Війна в Україні

Раніше у ЗСУ описали наслідки для РФ втрати ще одного А-50. Російські окупанти зараз невпевнені у своїх діях. Літак А-50 був їхніми "очима", а тепер росіянам замість нього довелося активізувати більше БПЛА для розвідки.

Також раніше бригадний генерал розкрив великі втрати РФ на сході. На Таврійському напрямку українські сили посилюють лінії оборони, щоб не допустити просування російських окупантів в районі Авдіївки і збільшити число ворожих втрат, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

Нагадаємо, Шольц виступив проти постачання Україні ракет Taurus і назвав причину. Німецький канцлер вважає, що надання Україні таких ракет може втягнути ФРН у війну.

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новини Росії війна в Україні вторгнення Росії Юрій Гудименко
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