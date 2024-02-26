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"Україна може закінчити війну на своїх умовах": Зеленський звернув увагу на важливу деталь

Альона Вороніна
26 лютого 2024, 14:41оновлено 26 лютого, 15:13
Наша держава повинна продовжувати боротися проти РФ. Зараз потрібно нарощувати реальну протидію російському злу – на всіх рівнях і по всьому світу.
Украинские военные, Владимир Зеленский
Україна може закінчити війну на своїх умовах, наголосив Зеленський/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Офіс президента України

Україна може завершити війну проти країни-агресорки Росії на власних умовах й повернути з окупації свою землю і людей, але для цього потрібно боротися.

Зараз потрібно нарощувати реальну протидію російському злу – на всіх рівнях і по всьому світу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня спротиву окупації Криму та Севастополя. Звернення було опубліковане, зокрема, на сайті Офісу президента.

"Сьогодні ми згадуємо події, які відбулись уже 10 років тому – відбулись в українському Криму. Коли наш півострів був украдений Росією. І коли разом з російською окупаційною армією в наш Крим увійшли приниження та знущання з людей, репресії та страх. Цю жорстоку війну, що триває зараз проти України, російський реваншизм породив саме тоді, коли відчув, що світ здатен заплющити очі на такі злочини, на такі анексії, на таке знущання з людей, чий дім просто відбирають", – зазначив президент Української держави.

відео дня

Він наголосив, що війни завершуються по-справжньому чесно, коли зло, яке їх породило, вдається загасити. Відчуття справедливості й прагнення миру повинні йти поруч. А це також вимагає, зокрема, не забувати про Крим і боротися за повернення Україні окупованого Росією півострова.

Зеленський заявив, що ми повинні нарощувати реальну протидію російському злу. І цю протидію потрібно збільшувати на усіх рівнях і в усьому світі. Ми повинні боротися за людей у Криму та в усіх інших окупованих частинах нашої держави, а також боротися за повне відновлення сили міжнародного права – сили щодо Криму, а отже, і будь-якої іншої землі, наголосив президент України. Також ми маємо боротися за фундаментальне право кримськотатарського народу, як і будь-якого іншого народу, жити у своєму домі.

"Вигравати в кожному з цих пунктів – це гасити російський реваншизм, тобто фактично – завершувати війну", – наголосив президент.

'Україна може закінчити війну на своїх умовах': Зеленський звернув увагу на важливу деталь
Відеозвернення Зеленського/ скрін

Смотрите видео обращения Зеленского по случаю Дня сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя:

Глава Української держави наголосив, що повернення всіх наших полонених, усіх депортованих з України, повернення кримських політичних в’язнів є безумовним пріоритетом України. Він висловив вдячність усім країнам, які допомагають з цим нашій державі.

"Від 26 лютого 14-го року й до сьогодні дуже багато змінилося, і кожен усвідомлює, який напрямок у цих величезних змін. Ми можемо завершити цю війну на своїх, українських умовах. Ми можемо повернути з окупації свою землю й людей. Можемо притягти Росію до справедливої відповідальності за скоєне. Але, щоб це було, ми повинні боротися. І хай нагородою всім, хто бореться заради України та справедливості, буде перемога", – зазначив Зеленський.

Незаконна анексія Криму

У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.

Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.

Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

Війна в Україні

Раніше у ГУР розповіли про наслідки знищення літаків РФ. РФ може протиставити проти України близько трьохсот бойових літаків. Якщо ЗСУ збиватимуть щодня по два літаки, то результат буде помітним.

Також раніше повідомлялося, що РФ націлилася на захоплення нових населених пунктів на сході. Інтенсивність авіаударів РФ становить 60-70 разів на день, розповів молодший сержант батальйону БПАК, 3-й ОШБр Анатолій Нікітін (позивний "Бетон").

Нагадаємо, раніше молодший сержант ЗСУ у відставці, голова громадської організації "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів, в якій зброї перевага у ЗСУ над окупантами.

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війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії новини Криму
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