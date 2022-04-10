Макрон і Ле Пен виходять у другий тур виборів президента Франції - екзитпол

Еммануель Макрон / Фото Reuters

У неділю, 10 квітня, у Франції відбувся перший тур президентських виборів. Чинний глава держави Еммануель Макрон лідирує.

Згідно з даними екзит-полу Elabe для BFMTV, у другий тур виходять Еммануель Макрон і Марін Ле Пен.

Чинний лідер Франції, що представляє партію Вперед, республіка! набрав 28,1% голосів, кандидатка від ультраправої партії Національне об'єднання — 24,5%.

Вибори у Франції: попередні підсумки

Дані Ifop-Fiducial:

Еммануель Макрон - 28,6%.

Марін Ле Пен ( Національне об'єднання) - 24,4%.

Дані телеканалу BFM TV:

Еммануель Макрон - 28,5%.

Марін Ле Пен - 24,2%.

Жан-Люк Меланшон - 20,2%.

Ерік Земмур - 7,1%.

Валері Пекрес - 5,1%.

Президентські вибори у Франції

Президент Франції обирається загальним, прямим і таємним голосуванням на п'ять років і може бути переобраний один раз.

Відповідно до французької конституції, якщо не один з кандидатів не отримує абсолютну більшість у першому турі, то проводиться другий тур. З початку дії таких правил в 1965 році у Франції завжди був потрібний другий тур, в який виходять два кандидати з найбільшим числом голосів.

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