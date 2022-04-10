Макрон і Ле Пен виходять у другий тур виборів президента Франції - екзитпол

Чинний лідер Франції, що представляє партію Вперед, республіка! набрав 28,1% голосів.
У неділю, 10 квітня, у Франції відбувся перший тур президентських виборів. Чинний глава держави Еммануель Макрон лідирує.
Згідно з даними екзит-полу Elabe для BFMTV, у другий тур виходять Еммануель Макрон і Марін Ле Пен.
Чинний лідер Франції, що представляє партію Вперед, республіка! набрав 28,1% голосів, кандидатка від ультраправої партії Національне об'єднання — 24,5%.
Вибори у Франції: попередні підсумки
Дані Ifop-Fiducial:
- Еммануель Макрон - 28,6%.
- Марін Ле Пен ( Національне об'єднання) - 24,4%.
Дані телеканалу BFM TV:
- Еммануель Макрон - 28,5%.
- Марін Ле Пен - 24,2%.
- Жан-Люк Меланшон - 20,2%.
- Ерік Земмур - 7,1%.
- Валері Пекрес - 5,1%.
Президентські вибори у Франції
Президент Франції обирається загальним, прямим і таємним голосуванням на п'ять років і може бути переобраний один раз.
Відповідно до французької конституції, якщо не один з кандидатів не отримує абсолютну більшість у першому турі, то проводиться другий тур. З початку дії таких правил в 1965 році у Франції завжди був потрібний другий тур, в який виходять два кандидати з найбільшим числом голосів.
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