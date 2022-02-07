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Зустріч Макрона і Путіна в РФ: стало відомо, що президент Франції хоче сказати господареві Кремля

7 лютого 2022, 06:35

Еммануель Макрон планує обговорити зі своїм російським колегою питання деескалації ситуації навколо України.

Макрон, Путін
Макрон зустрінеться з Путіним 7 лютого / Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон планує обговорити зі своїм російським колегою питання деескалації ситуації навколо України. Це є основною метою його візиту до Москви.

Макрон планує отримати від Путіна до від'їзду хоча б "сигнал про деескалацію", передає Le Journal du Dimanche.

"Ми обговоримо умови деескалації. Ви повинні бути дуже реалістичні. Ми не доб'ємося односторонніх жестів, але важливо не допустити погіршення ситуації, перш ніж вибудовувати механізми і жести взаємної довіри", - заявив президент Франції.

На думку Макрона, європейським країнам необхідно знайти "новий баланс", поважаючи при цьому інтереси Росії в області безпеки. Французький лідер натякнув, що західним країнам, можливо, доведеться піти на компроміс з Росією.

Як повідомляв Главред, президент Франції Еммануель Макрон 8 лютого відвідає Україну і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

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За день до візиту до Києва - 7 лютого - Макрон відвідає Росію та проведе переговори з президентом Путіним.

3 лютого президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон провели другу телефонну розмову за тиждень. Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, президенти обговорювали активізацію нормандського формату.

Раніше - 28 січня - відбулася телефонна розмова президента Франції Еммануеля Макрона і господаря Кремля Володимира Путіна. За підсумками переговорів Кремль випустив заяву, а в Єлисейському палаці деталей не повідомили.

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