Байден і Макрон поговорили про Україну й обговорили нарощування сил РФ біля українських кордонів

Джо Байден і Еммануель Макрон провели телефонну розмову / twitter.com/Kevinliptakcnn

У неділю, 6 лютого, президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з главою Білого дому Джо Байденом. Основною темою бесіди двох лідерів стало обговорення ситуації на кордоні України.

В пресслужбі Білого дому повідомили, що Байден і Макрон "обговорили дипломатичні зусилля, а також зусилля зі стримування у відповідь на триваюче нарощування сил РФ біля кордонів з Україною".

Байден і Макрон "висловили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України".

Крім того, президенти двох країн висловили готовність продовжити консультації з союзниками і партнерами.

Як повідомляв Главред, 7 лютого Макрон відвідає Росію та проведе переговори з президентом Путіним.

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Президент Франції планує обговорити зі своїм російським колегою питання деескалації ситуації навколо України. Це є основною метою його візиту до Москви.

8 лютого президент Франції Еммануель Макрон відвідає Україну тв зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

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