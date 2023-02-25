Макрон раптово вирішив поїхати до Китаю: хоче 'вмовити' Сі Цзіньпіня тиснути на Росію

Лідер Франції здійснить візит до Китаю у зв'язку з публікацією Пекіном "мирного плану" для України та Росії.

Еммануель Макрон анонсував поїздку до Китаю / УНІАН

Французький президент Еммануель Макрон у суботу, 25 лютого, оголосив про намір здійснити офіційний візит до Китаю. Свій візит до КНР Макрон запланував на квітень.

Як пише Le Figaro, лідер Франції здійснить візит до Китаю у зв'язку з публікацією Пекіном "мирного плану" для України та Росії. Очікується, що під час свого візиту Макрон закликатиме китайських чиновників допомогти здійснювати тиск на Росію з метою зупинення агресії та побудови миру.

"Те, що Китай долучається до мирних зусиль, дуже добре", - сказав Еммануель Макрон, закликавши Пекін "не постачати ніякої зброї Росії" і "допомогти нам чинити тиск на Росію, щоб вона, очевидно, ніколи не використовувала хімічну або ядерну зброю, і щоб вона припинила цю агресію як передумову для переговорів".

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Тим часом, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також планує відвідати Китай з метою проведення переговорів з головою КНР Сі Цзіньпінем. Візит відбудеться з 28 лютого до 2 березня.

Як повідомляється на сайті президента РБ, головними темами обговорень стануть розвиток торговельно-економічних відносин, інвестиційні можливості, питання гуманітарного співробітництва та реалізації спільних проєктів.

Під час візиту Лукашенко також планує зустрітися з вищими посадовими особами КНР, а також керівництвом провідних китайських корпорацій.

"Мирний план" Китаю: що відомо

У день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Документ називається "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Президент Володимир Зеленський озвучив свою позицію щодо запропонованого Китаєм плану мирного врегулювання війни Росії проти України. Глава держави зазначив – те, що КНР виявляє підвищений інтерес до цього питання, вже є добрим знаком. Водночас Зеленський не може погодитися з деякими тезами Китаю.

"Там (в китайських пунктах, - ред.) є повага до територіальної цілісності, там не вказано в якій країні. Але порушена територіальна цілісність нашої держави. Але піднято питання про ядерну безпеку - це збігається з інтересами нашої держави. Є думки, з якими я не згоден, і весь світ з ними не погоджується. Але, тим не менш, це вже щось", - сказав Зеленський.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

Дивіться відео ТСН - що не так з "мирним планом" Китаю

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