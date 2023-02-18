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Макрон здивував своєю заявою щодо повного розгрому Росії

18 лютого 2023, 23:59
Французький президент запевнив, що хоче, щоб Москва зазнала поразки в Україні.
Эммануэль Макрон, Россия
Макрон заявив, що позицією Франції ніколи не буде розгромити РФ/ Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не хоче, аби країна-агресорка Росія була повністю розгромлена. Водночас він запевнив, що хоче перемоги України у війні з РФ.

"Я хочу, щоб Росія зазнала поразки в Україні, і я хочу, щоб Україна змогла відстояти свою позицію, але я переконаний, що зрештою це не буде укладено військовим шляхом", - сказав Макрон в інтерв'ю Le Figaro та ще двом французьким ЗМІ після Мюнхенської безпекової конференції.

Французький президент підкреслив, що офіційний Париж не має бажання "розгромити" країну-терористку. За його словами, у Франції ніколи не було і не буде такої позиції.

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"Я не думаю, як деякі, що Росія має бути повністю розгромлена, атакована на її території. Дехто хоче перш за все розтрощити Росію. Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін під час торішньої розмови збрехав йому, коли заявив про відсутність зв'язку між офіційною Москвою і ПВК Вагнера. Війна проти України довела протилежне.

"Це означає, що Москва визнала, що Вагнер був явним, прямим, військово-дипломатичним, неомафіозним агентом Росії в усьому світі", - зазначив Макрон.

Також Еммануель Макрон підкреслив, що коли Україна здобуде перемогу над Росією, почнуться перемовини на умовах Києва. Українська держава, Європа і Росія домовлятимуться про "недосконалий баланс" на континенті. Про що конкретно буде діалог, міркувати поки зарано.

Окрім того, Макрон наголосив, що мирні переговори між Росією і Україною можливі тільки тоді, коли держава-агресор зазнає поразки. Поки Москва вибирає війну, знищує ракетами цивільну інфраструктуру сусідньої держави і скоює військові злочини в Україні, діалогу бути не може.

"Час для діалогу ще не настав, тому що Росія вибрала війну. Росія вирішила бити по цивільній інфраструктурі і здійснювати військові злочини, вона повинна програти... Єдність і рішучість важливі, щоб надати Україні кошти, які дозволять повернутися за стіл переговорів у сильній позиції і працювати над довгостроковим миром на умовах, обраних українцями", - заявив Макрон.

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