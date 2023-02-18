Макрон здивував своєю заявою щодо повного розгрому Росії

Французький президент запевнив, що хоче, щоб Москва зазнала поразки в Україні.

Макрон заявив, що позицією Франції ніколи не буде розгромити РФ/ Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не хоче, аби країна-агресорка Росія була повністю розгромлена. Водночас він запевнив, що хоче перемоги України у війні з РФ.

"Я хочу, щоб Росія зазнала поразки в Україні, і я хочу, щоб Україна змогла відстояти свою позицію, але я переконаний, що зрештою це не буде укладено військовим шляхом", - сказав Макрон в інтерв'ю Le Figaro та ще двом французьким ЗМІ після Мюнхенської безпекової конференції.

Французький президент підкреслив, що офіційний Париж не має бажання "розгромити" країну-терористку. За його словами, у Франції ніколи не було і не буде такої позиції.

відео дня

"Я не думаю, як деякі, що Росія має бути повністю розгромлена, атакована на її території. Дехто хоче перш за все розтрощити Росію. Це ніколи не було позицією Франції і ніколи не буде", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін під час торішньої розмови збрехав йому, коли заявив про відсутність зв'язку між офіційною Москвою і ПВК Вагнера. Війна проти України довела протилежне.

"Це означає, що Москва визнала, що Вагнер був явним, прямим, військово-дипломатичним, неомафіозним агентом Росії в усьому світі", - зазначив Макрон.

Також Еммануель Макрон підкреслив, що коли Україна здобуде перемогу над Росією, почнуться перемовини на умовах Києва. Українська держава, Європа і Росія домовлятимуться про "недосконалий баланс" на континенті. Про що конкретно буде діалог, міркувати поки зарано.

Окрім того, Макрон наголосив, що мирні переговори між Росією і Україною можливі тільки тоді, коли держава-агресор зазнає поразки. Поки Москва вибирає війну, знищує ракетами цивільну інфраструктуру сусідньої держави і скоює військові злочини в Україні, діалогу бути не може.

"Час для діалогу ще не настав, тому що Росія вибрала війну. Росія вирішила бити по цивільній інфраструктурі і здійснювати військові злочини, вона повинна програти... Єдність і рішучість важливі, щоб надати Україні кошти, які дозволять повернутися за стіл переговорів у сильній позиції і працювати над довгостроковим миром на умовах, обраних українцями", - заявив Макрон.

Вас може зацікавити: