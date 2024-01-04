Лукашенко заборонив себе судити: ЗМІ дізналися про зміни до Конституції Білорусі

Сім'я Олександра Лукашенка буде користуватися безліччю привілеїв після того, як він залишить посаду білоруського президента, пишуть журналісти.

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Лукашенко збереже серйозний вплив у Білорусі після своєї відставки - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко вніс поправки до Конституції, які повинні гарантувати йому недоторканність після відставки. Такі ж привілеї нададуть і родині політика.

Як повідомляє The Moscow Times, після відходу з президентського поста Лукашенко і його сім'я не будуть відповідати за злочини, які були скоєні при владі. Активи і майно будуть недоторканними.

Також вказується, що у сім'ї Лукашенка буде довічна охорона і право на користування державною нерухомістю.

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Як стверджують російські журналісти, оновлена Конституція поки що не з'явилася на сайті глави держави, але вона збережена у веб-архіві.

Які будуть привілеї у сім'ї Лукашенка

За інформацією Радые Свабода, сім'я Лукашенка зможе наймати помічників, безкоштовно користуватися спецзв'язком і залами для офіційних осіб аеропортів і вокзалів. Після відставки Лукашенко отримуватиме президентську зарплату.

Як Лукашенко змінював Конституцію

Раніше вже говорилося про зміни до Конституції Білорусі, яка розширила б офіційні повноваження Лукашенка. У 2022 році проводився навіть "референдум".

Сам Лукашенко заявляв, що він, мовляв, не хоче бути довічним президентом, а хотів би "пожити нормальним життям".

Пропаганда Лукашенка про Україну

Директор Білорусі Олександр Лукашенко говорив ,що "Україна буде наша", маючи на увазі мрії про захоплення країни російськими окупантами. Також він вигадав "плани Зеленського щодо втечі".

Крім того, Лукашенко станцював під дудку Путіна і заклянчив в України перемовини. Причому він спробував "виправдати" повномасштабний напад Росії тим, що Путін "захищав своїх людей".

Пізніше Лукашенко "зробив прогноз" про нібито перемовини Києва і Москви в 2024 році. При цьому йому "здалося", що на Зеленського, мовляв, почали тиснути військові.

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