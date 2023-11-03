"Україна буде наша": Лукашенко видав феєричну маячню щодо Зеленського

Білоруський диктатор упевнений в тому, що Україна нібито є "витратним матеріалом" для США.

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Олександр Лукашенко видав маячню щодо Володимира Зеленського / скріншот YouTube

Олександр Лукашенко заявив про те, що через загострення ситуації на Близькому Сході Україна нібито "відходить на задній план".

"Україна все одно буде наша. Нікому Ця Україна не потрібна. Заварушка на Близькому Сході... Я ж попереджав, коли війна почалася, Зеленському дзвонив: "Володя, послухай мене, досвідчену людину, не перший рік працюю. Як тільки десь якась заварушка, про тебе забудуть". І що відбувається? Україна відходить на задній план", - цитують його білоруські пропагандисти.

Білоруський диктатор упевнений в тому, що Україна нібито є "витратним матеріалом" для США.

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"Тому цей регіон (Україна, - ред.) - наш регіон. У тому сенсі, що ми разом будемо", - марить він.

Самозваний "президент" Білорусі також вигадав брехливу теорію про те, що Зеленський нібито збирається "змотатися".

"<...> кажуть, і Зеленський готується кудись змотатися", - додав Лукашенко.

Раніше Лукашенко несподівано "прогнувся" перед Зеленським. Олександр Лукашенко стверджує, що західні країни нібито "кинули" Володимира Зеленського і не дають Україні допомоги.

Раніше експерт пояснив, чому Лукашенко змушений постійно підігравати Володимиру Путіну. У випадку з країною-агресором РФ і Білорусі стався збіг Не інтересів держав, а інтересів диктаторів – Путіна і Лукашенка, говорить експерт.

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