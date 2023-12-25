Лукашенко пророкує "крах" у питанні війни Росії та України у 2024 році

Лукашенко долучився до російської ІПСО, яку Москва намагається останнім проштовхувати у ЗМІ.

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Лукашенко натякає, що переговори про замороження війни життєво необхідні Росії / Колаж Главред, фото УНІАН

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко услід за російськими пропагандистами намагається проштовхнути в інформаційний "порядок денний" "мирні" переговори з Росією на умовах Путіна, які нібито необхідні самій Україні.

Під час приїзду в Санкт-Петербург 25 грудня Лукашенко вивсловив сподівання, що Київ і Москва сядуть за стіл переговорів у 2024 році. Якщо цим "шансом" Україна не скористається - "буде взагалі крах", пригрозив він.

"Думаю, що самий шанс. Будемо з ними якось щільніше працювати, щоб вони розуміли, що це єдиний шанс. Якщо вони ним не скористаються, буде взагалі крах", - цитує диктатора пропагандистське агентство БЕЛТА. відео дня

Лукашенку привиділося, що на Зеленського починають "тиснути" військові.

"Зараз вже і до політиків дійшло. Військові тиснуть. Як я завжди говорив, військові бачать, що відбувається. Тиск дуже сильний вже. Ви, напевно, по прес-конференції Зеленського помітили, що він починає розуміти", - стверджує самопроголошений "президент".

Тоді хтось із журналістів поцікавився у Лукашенка, чи не тиснуть на нього "з Польщі".

"Нічого страшного. Я ж старий прикордонник. Як я можу (не забезпечити безпеку на кордоні - БЕЛТА)", - відповів Лукашенко.

"Мирні переговори" з Росією

Останнім часом Росія намагається проштовхувати мирні переговори з Україною, щоб заморозити бойові дії і остаточно окупувати захоплені українські території.

Радник голови ОП Михайло Подоляк, своєю чергою, зазначив, що такою ІПСО Росія намагається досягти відразу кількох цілей, зокрема знищити Українську державу або поставити на чолі країни своїх маріонеток.

Однак, за словами колишнього посла Штатів в Росії Майкла Макфола, Путін не збирається вести переговори з Україною до виборів президента США. Він відчуває себе дуже впевнено, в порівнянні з тим, яким був торік. Позицію, згідно з якою краще підписати погану угоду зараз, ніж потім ще гіршу, слід відкинути.

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