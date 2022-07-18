"У трусах прийдеш": скандального друга Лукашенка - нардепа Шевченка вигнали із зали ВР

Євген Шевченко влаштував новий скандал у Раді / скріншот

У залі Верховної Ради України стався скандал. Група народних депутатів вигнала з приміщення позафракційного депутата Євгенія Шевченко, якого раніше виключили з фракції Слуга народу.

Причиною конфлікту стало те, що скандальний нардеп, який сумно відомий своїми зв'язками з Олександром Лукашенком, з'явився в Раді у формі Збройних сил України.

Народні депутати в жорсткій формі висловили претензії Шевченку. Вони нагадали, що камуфляж вправі носити тільки військовослужбовці ЗСУ та інші військових формувань.

Зрештою Шевченко був змушений покинути парламентський зал.

"У трусах прийдеш", - крикнув йому вслід один з нардепів.

Як відомо, Євген Шевченко відомий своїми симпатіями до Олександра Лукашенка. Це і стало причиною його виключення з фракції Слуга народу. У квітні він їздив до Мінська на зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі, хоча офіційно його ніхто не делегував.

Читайте ще: