"У трусах прийдеш": скандального друга Лукашенка - нардепа Шевченка вигнали із зали ВР

Євген Шевченко з'явився в Раду у формі Збройних сил України.
У залі Верховної Ради України стався скандал. Група народних депутатів вигнала з приміщення позафракційного депутата Євгенія Шевченко, якого раніше виключили з фракції Слуга народу.
Причиною конфлікту стало те, що скандальний нардеп, який сумно відомий своїми зв'язками з Олександром Лукашенком, з'явився в Раді у формі Збройних сил України.
Народні депутати в жорсткій формі висловили претензії Шевченку. Вони нагадали, що камуфляж вправі носити тільки військовослужбовці ЗСУ та інші військових формувань.
Зрештою Шевченко був змушений покинути парламентський зал.
"У трусах прийдеш", - крикнув йому вслід один з нардепів.
Як відомо, Євген Шевченко відомий своїми симпатіями до Олександра Лукашенка. Це і стало причиною його виключення з фракції Слуга народу. У квітні він їздив до Мінська на зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі, хоча офіційно його ніхто не делегував.
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