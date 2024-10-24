Лукашенко 'повністю готовий' дозволити Путіну бити ядеркою із Білорусі

Білоруський диктатор розкрив плани РФ на удари ядеркою із території Білорусі.

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Лукашенко заявив про ядерні удари із території Білорусі / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: відео

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував можливість того, чи Росія може розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

"Путін ніколи не застосує зброю, розміщену у Білорусі, без згоди президента Білорусі", - розповів Лукашенко в інтерв'ю для BBC.

Також білоруський диктатор розповів, чи дозволить використовувати ядерну зброю із території Білорусі.

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"Я повністю готовий, інакше навіщо ця зброя? Але лише якщо чобіт одного солдата ступить на територію Білорусі. Ми не плануємо нікого атакувати", - відповів Лукашенко.

Що відомо про ядерну зброю / Інфографіка: Главреда

Ядерні загрози від Росії - останні новини

Нагадаємо, що експерт Андрій Золотарьов назвав умови, за яких Путін натисне на "червону кнопку". Він вважає, що російський диктатор готовий переступити всі допустимі межі та використати ядерну зброю, якщо США дадуть зелене світло для ударів далекобійною зброєю по території РФ.

У Лаврова зробили цинічну заяву про ядерну зброю і "накинулися" на США. Як повідомляють пропагандисти ТАСС, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що, мовляв, якщо США почнуть вживати заходів, спрямованих на відновлення ядерних випробувань.

У МЗС заявили, що РФ готує удари по ядерних об’єктах України, адже Росія має повне домінування в повітрі. Андрій Сибіга повідомив, що Україна наполягає на скасуванні будь-яких обмежень на удари ракетами далекого радіусу дії по військових об’єктах на російській території.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

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