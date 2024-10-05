У Лаврова зробили цинічну заяву про ядерну зброю і 'накинулися' на США

Москва зібралася "спостерігати" за діями Вашингтона у сфері ядерних озброєнь.

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Росія дзеркально відповість на можливу спробу США відновити ядерні випробування - Рябков / Колаж: Главред, фото: МЗС РФ, Офіс президента України

Агресорка Росія, яка нещодавно невдало випробувала ядерну ракету Сармат, пригрозила Сполученим Штатам "дзеркальною відповіддю" у разі випробування американцями ядерної зброї.

Як повідомляють пропагандисти ТАСС, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що, мовляв, якщо США почнуть вживати заходів, спрямованих на відновлення ядерних випробувань, за Росією "не заіржавіє", і держава-окупант "одразу відповість дзеркально".

"Якщо почнуться процеси, які означатимуть, що США дивляться в напрямку відновлення ядерних випробувань, за нами "не заіржавіє". Росія одразу ж відповість дзеркально", - підкреслив Рябков. відео дня Коротко про ядерну зброю / Інфографіка: Главред

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Раніше Володимир Путін анонсував зміни до ядерної доктрини Росії.

Зокрема, Кремль збирається розглядати застосування ядерної зброї ще й у разі "агресії проти Росії з боку неядерної держави за підтримки або за участю ядерної держави" і ударів по російській території засобами ураження, такими як "літаки стратегічної і тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукові та інші літальні апарати".

Утім, на думку журналістів, в ядерній доктрині РФ насправді нічого не змінюється.

Путін навряд чи застосує ядерну зброю, вважає президент України Володимир Зеленський. Утім, за його оцінкою, наміри Путіна зрозуміти складно, оскільки глава Кремля "не завжди адекватний".

На Заході змінилося ставлення до ядерних погроз Путіна, написали журналісти Time. За їхньою оцінкою, кремлівський очільник занадто часто погрожував ядерною зброєю, внаслідок чого європейські чиновники стали дедалі менше боятися такої риторики.

Що таке ядерна зброя? Ядерна зброя - зброя масового ураження, складається з вражальних компонентів ударної, температурної та опромінюючої дій. На відстані близько кілометра від центру вибуху відбуваються суцільні руйнування та знищується все живе поза укриттями. Така дія зумовлена тим, що потужність ядерного вибуху набагато більша, ніж будь-якого боєприпасу, створеного на основі хімічної вибухівки, пише Вікіпедія.

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