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Лукашенко видав цинічне пояснення, чому він не підтримав Україну у війні з РФ

Юлія Закрепа
24 жовтня 2024, 10:50оновлено 24 жовтня, 11:24
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Лукашенко звинуватив Україну в тому, що вона нібито захопила рухомі склади з мінеральними добривами.
Лукашенко видав цинічне пояснення, чому він не підтримав Україну у війні з РФ
Чому Лукашенко не підтримав Україну на війні / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Telegram-канал "ПУЛ первого"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна поводилася вороже щодо Мінська, а тому його влада підтримує Росію у війні.

Лукашенко зазначив, що "Україна запровадила санкції проти Білорусі "раніше за англосаксів, а також нібито заборонила польоти білоруських цивільних літаків через територію України", йдеться у інтерв’ю BBC.

Лукашенко також звинуватив Україну в тому, що вона нібито захопила рухомі склади з мінеральними добривами, а також начебто арештувала 75 великовантажів разом із людьми.

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"Мені довелося здійснювати спецоперацію, щоб звільнити хлопців, яких вони заарештували. А п'ятьох людей вони вбили й розчленували, щоб ми не зрозуміли, як вони загинули. І ви хочете сказати, що я в обіймах із Зеленським у цей час мав бути? Росія - наш союзник. Я підтримував і буду підтримувати Росію стільки, скільки їй потрібно. Точно так, як ви заявляєте, що будете підтримувати Україну", - заявив він.

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Що відомо про армію Білорусі / Інфографіка: Главред

Білорусь і війна РФ проти України - останні новини

Нагадаємо, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко вибухнув прогрозами про "найнебезпечнішу зброю" РФ. Росія може витягнути з військових складів свою "найнебезпечнішу зброю", якщо війська НАТО з'являться в Україні. Такий розвиток подій "спрогнозував" самопроголошений президент Білорусі.

Лукашенко злякався втрати половини Білорусі зібрався на перемовини України та РФ. Він також наголосив, що війна в Україні - проблема і Білорусі, а в результаті російсько-українських домовленостей РБ взагалі може залишитися без "половини країни". Лукашенко також хоче піти на перемовини Києва і Москви.

Лукашенко осоромився підтримкою ядерної доктрини Путіна. Самопроголошений лідер Білорусі також видав маячню про те, що західні ракети нібито "вже б бомбили нас, особливо Росію", якби не заяви диктатора Путіна.

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