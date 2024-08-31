Лукашенко може зникнути: політолог розкрив план, як Кремль втягне Білорусь у війну

Наказ про вторгнення в Україну Лукашенко точно не віддасть, однак у Кремля є запасний план.

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Під Лукашенком загойдалось президентське крісло / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Політолог Євген Магда вважає, що країна-агресорка Росія може замінити Лукашенка на більш проросійського президента, щоб спровокувати Білорусь на вторгнення в Україну.

"Дійсно, 24 лютого 2022 року з території Білорусі в Україну ввійшли російські війська. Вони готувались до цього вторгнення під прикриттям міграційної кризи, і готувались достатньо ефективно. Адже планували здійснити бліцкриг, бо відстань від кордону Білорусі до Києва понад 100 км. Втім, самі білоруські війська участі у вторгненні не брали. Потім з березня по жовтень летіли ракети з території Білорусі", - розповів Магда в ефірі телеканалу "Епресо".

За словами політолога, Лукашенко не готовий до війни з Україною і не намагається розпочати будь-які конфлікти.

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"Сьогодні Лукашенко насамперед прагне провести вибори в лютому 2025 року. Йому дуже зараз потрібна лояльність Путіна, щоб за ці пів року не було жодних неприємних сюрпризів. Особливо, щоб Росія не намагалась виставити свого кандидата на білоруських виборах. Річ у тому, що кількість військ Білорусі біля кордону з Україною точно не вказує на реальність загрози вторгнення. Вагнерівці там діють лише як інструктори. Тому наказ про вторгнення Лукашенко точно не віддасть. Втім, Кремль може піти на те, щоб замінити його на більш лояльного до РФ президента, і тоді ситуація на білорусько-українському кордоні може змінитись", - додав він.

Що відомо про армію Білорусі / Инфографика: Главред

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Вступ Білорусі у війну

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко здивував заявою про вступ в війну. Хтось нібито радить президенту Білорусі відвернутися від Росії і стати на бік України в боротьбі проти окупантів та російської агресії, про це друг Путіна зізнався на республіканській педагогічній раді.

Дмитро Жмайло заявив про білоруську армія біля України та про їх плани. Самопроголошений диктатор Білорусі остаточно став інструментом для інформаційно-психологічних операцій Москви. Незважаючи на всю його діяльність, Лукашенко не ввів білоруські війська до повномасштабної агресії проти України.

РФ може змусити Білорусь вступити в війну проти України. Експерт вважає, що критичний момент для РФ настане тоді, коли українські війська зможуть настільки серйозно тиснути на російську військову машину і порушити її логістику, що вона почне реагувати панічно, як потопельник, що хапається за соломинку.

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