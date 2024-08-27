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"Воювати разом з Україною": Лукашенко здивував заявою про вступ в війну

Даяна Швець
27 серпня 2024, 14:39
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Лукашенко зізнався, що невідомі сили пропонують йому перейти на бік України.
'Воювати разом з Україною': Лукашенко здивував заявою про вступ в війну
Лукашенко розповів про стратегічні пропозиції / колаж: Главред, фото: росЗМІ, скріншот: відео

Хтось нібито радить Олександру Лукашенку відвернутися від Росії і стати на бік України в боротьбі проти окупантів та російської агресії. Про це друг Путіна зізнався на республіканській педагогічній раді.

"Нам зараз радять, підкидають з боку (на мене все це виливається): "Давай тут відступи, там звільни". Починаючи звідси і закінчуючи: "Та плюнь ти на цю Росію, та відвернися ти від цієї Росії. Давай будеш воювати з Україною проти Росії. А до того кордону ми війська НАТО під Смоленськ заведемо". Доходить і до цього. Мені сьогодні вносять пропозиції з усіх боків, які ми прийняти не можемо на 99%", - каже Лукашенко.

Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом?

Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія.

відео дня

Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи".

24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях".

Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

Лукашенко традиційно вирішив залишити в секреті, хто ж саме висуває йому такі цікаві пропозиції. Ні деталей, ні доказів він не навів і лише у своїй звичайній манері розповів, що білоруси живуть "у надскладний час".

"Ми живемо в надскладний час. Я не кажу про те, що на півдні в нас війна йде. Що ці скажені на Заході готують проти нас. Ми повинні це тримати в полі зору. Що нам треба в цій ситуації – країну, махину цю (маленька Білорусь – вона не така маленька, коли займаєшся нею загалом), розвернути із Заходу на Схід. Треба забезпечити, щоб тебе прийняли на Сході. Слава богу, у нас це виходить, але це важка робота", – підсумував Лукашенко.

Війська Білорусі біля кордонів України - що про це відомо:

Недавно Білорусь стягнула війська до кордону з Україною. Зазначається, що в Гомельській області зафіксовано Сили спецоперацій, озброєння та військову техніку, включно з танками, артилерією, РСЗО, засобами ППО та інженерною технікою. Усе це було зафіксовано в Гомельській області. Також до кордону перекинули і "вагнерівців".

Раніше сам Лукашенко заявив про перекидання третини армії на кордон з Україною. В Держприкордонслужбі зазначили, що заяви білоруського диктатора Лукашенка сприяють нагнітанню ситуації на користь російського режиму.

Українські фортифікаційні споруди біля кордонів із Білоруссю готові до того, щоб зустріти ворога, сказав керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Він прокоментував загрозу нападу з боку Білорусі на Житомирщині.

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