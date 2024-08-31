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РФ може змусити Білорусь вступити в війну проти України: стала відома єдина умова

Юрій Берендій
31 серпня 2024, 03:04
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Росія може змусити Білорусь вступити у війну проти України в разі, якщо ЗСУ зможуть завдати критичного удару по військовій машині РФ, вважає експерт.
РФ може змусити Білорусь вступити в війну проти України: стала відома єдина умова
Експерт назвав умову, за якої Кремль змусить Білорусь вступити у війну проти України / Колаж Главред, фото: Міноборони Білорусі

Росія може почати розхитувати ситуацію в Білорусі для того, щоб змусити її активніше вступити у війну проти України, однак, для цього в Росії має настати критичний момент. Про це в інтерв'ю Главреду розповів співзасновник і виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло.

На його думку, критичний момент для РФ настане тоді, коли українські війська зможуть настільки серйозно тиснути на російську військову машину і порушити її логістику, що вона почне реагувати панічно, як потопельник, що хапається за соломинку.

Дивіться відео інтервʼю Дмитра Жмайла про наслідки військових навчань у Білорусі для України:

"Ми, звісно, багато планів РФ сплутали, але, на жаль, не бачимо перекидання військ угруповання "Центр", що тисне на Покровському напрямку, проте з інших напрямків хоч малий, але рух пішов - десь до 5 000 військовослужбовців із резервів росіяни вже перемістили на Курщину", - вказує він.

Жмайло також зазначає, що українська операція в Курській області порушила логістику угруповання "Північ" і частково зірвала плани Росії щодо збільшення її угруповання на окупованих територіях України з понад 520 тисяч до 790 тисяч.

Експерт підкреслює, що якщо українська армія завдасть достатньо критичних ударів по території Росії, зруйнує її логістику і знешкодить військову машину, тоді Росія може піти ва-банк і спробувати втягнути Білорусь у війну шляхом провокацій на її території і розхитування ситуації всередині країни.

"Але питання в моральному стані цих військ. Не забуваємо, що зараз стягують строковиків і їх кинули на Курщині. Ми бачимо, як вони здаються в полон. Звісно, з тритисячного угруповання, яке оточене, не всі здалися і чинять запеклий опір, але поодинокі групи здаються. Моральний стан білоруської армії буде аналогічним, тому що точно в стовідсотковому складі вони не будуть готові брати участь у боях, причому за сторону, яка зазнає втрат і має всі шанси програти", - резуюмував він.

армия Беларуси инфографика
Що відомо про армію Білорусі / Інфографіка: Главред

Хто такий Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Ситуація на кордоні з Білоруссю - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на даний момент немає ознак перекидання або нарощування військової техніки та особового складу білоруської армії поблизу кордону з Україною. Заяви про перекидання ракетних систем "Іскандер" та "Полонез" є лише підтримкою дій Росії. Про це повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко.

Білоруська армія налічує близько 43 тисяч осіб, з яких понад 30 тисяч — десантно-штурмові та сухопутні війська. Хоча чисельність білоруських військ значна, їх бойова сила та підготовка значно поступається ЗСУ. Про це заявив співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Він також зазначив, що нещодавно Олександр Лукашенко закликав завершити війну, назвавши незаконне вторгнення Росії "бійкою". Судячи з його заяв про "примирення", виглядає так, що Лукашенко не зацікавлений у вступі у війну.

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