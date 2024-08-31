УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Білорусь до чогось готується": Жмайло заявив про білоруську армія біля України

Юлія Закрепа
31 серпня 2024, 00:20
33
Декілька тижнів тому Лукашенко заявляв, що відвів війська від кордону, але щойно Україна почала операцію на території РФ, то знову активізував це питання.
'Білорусь до чогось готується': Жмайло заявив про білоруську армія біля України
Чи зможе Білорусь напасти на Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, nato.int

В інтервʼю Главреду співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло відреагував на заяву МЗС України щодо навчань, які проводить білоруська армія біля кордону з Україною. МЗС закликало керівництво Білорусі відвести свої війська.

Жмайло розповів про що може свідчити така заява, та чи дійсно йдеться про те, що Білорусь може до чогось готуватися в плані України.

"Не стовідсотково, що Білорусь до чогось готується. Ми маємо розуміти простий факт: самопроголошений диктатор Білорусі Олександр Лукашенко остаточно став інструментом для інформаційно-психологічних операцій Москви. Незважаючи на всю його діяльність, Лукашенко не ввів білоруські війська до повномасштабної агресії проти України. Тобто збройні сили Республіки Білорусь офіційно не беруть участь у війні, хоча поодинокі військовослужбовці у якості найманців воюють на боці російських окупаційних військ", - зазначив Дмитро Жмайло.

Він також розповів, що уже були непоодинокі факти, які свідчать, що білоруський режим передає діючу техніку підрозділів збройних сил Республіки Білорусь підрозділам збройних сил Російської Федерації.

"Чи то в оренду, чи то в подарунок, чи то продає він цю техніку - це вже питання десяте. Тому зараз, враховуючи, що Мінськ так і не пішов на пряму участь у війні, його використовують саме для таких інформаційно-психологічних операцій, тобто коли президент країни, нібито формально незалежної, дає інтерв'ю топ-пропагандистам в ті моменти, коли потрібно РФ", - додав експерт.

Буквально декілька тижнів тому Лукашенко браво заявляв, що відвів війська від кордону, але щойно Україна почала операцію на території Російської Федерації, він знову активізував це питання.

"Дійсно, там є рух військ, і найнебезпечніше те, що це Гомельська область, відповідно це близькість до Чорнобильської атомної електростанції. Ми вже бачили, до яких наслідків призвело квартирування росіян у цій зоні, коли вони окопалися в Рудому лісі", - пояснив Жмайло.

армия Беларуси инфографика
Що відомо про армію Білорусі / Інфографіка: Главред

Військовий експерт вважає, що це створення штучної напруги для того, щоб скувати наші резерви. Тому що, наприклад, в сусідній Сумщині відбувається ротація підрозділів, які підтримують наступальні дії на території Російської Федерації, тому що росіяни поки що не можуть протидіяти Україні.

"У них було угрупування в районі Климово-Клинців, ближче до кордону з Чернігівщиною, звідти вирушила колона, яку ми розбили на підході буквально в перші дні початку операції на Курщині. І оскільки росіяни не можуть нічого зробити, у цей район вони стягують строковиків, представників військово-космічних сил Росії, з яких формують штурмові загони нашвидкоруч для того, щоб зупинити український наступ", - зазначив Жмайло.

Він також розповів, що збройні сили республіки Білорусь не дуже і чисельні. Станом на 2021 рік у них нараховувалося 43 тисячі особового складу, з яких лише 30 тисяч - це сухопутні та десантно-штурмові війська, і саме вони відіграють роль певного відволікаючого маневру для того, щоб скувати резерви України, які дуже необхідні нам на Курщині.

"Чи вдадуться білоруси до прямої збройної провокації? Якщо чесно, я сумніваюся. Адже якщо вони цього не зробили в ті моменти, коли нам було найбільш важко (а вони, відверто кажучи, побоялися, тому що ми б багато їхніх сил перемололи), то зараз, коли в нас діють активні резерви на Курщині і ми намагаємося там наступати, коли надходить підтримка, це будуть робити виключно для російських ІПСО і для стримування наших резервів в українсько-білоруському прикордонні", - заявив експерт.

Хто такий Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Дивіться відео інтервʼю Дмитра Жмайла про наслідки військових навчань у Білорусі для України:

Нагадаємо, що РФ може змусити Білорусь вступити в війну проти України. Критичний момент для РФ настане тоді, коли українські війська зможуть настільки серйозно тиснути на російську військову машину і порушити її логістику, вважає експерт Дмитро Жмайло.

Прикордонники України заявили про загрозу з Білорусі. Напрямок лінії кордону з Білоруссю залишається загрозливим для України. Однак наразі в сусідній державі поблизу кордону не фіксується переміщення техніки чи особового складу.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Олександр Лукашенко новини України новини Білорусі
Реклама

Головне за день

Чи пов'язане просуванням РФ на Сході України з операцією в Курську: президент Чехії відповів

Чи пов'язане просуванням РФ на Сході України з операцією в Курську: президент Чехії відповів

22:41 Україна
Герой України та досвідчений льотчик: призначено нового командувача Повітряних сил ЗСУ

Герой України та досвідчений льотчик: призначено нового командувача Повітряних сил ЗСУ

20:53 Україна
"Не розглядаємо в жодному форматі": Польща різко відмовилася збивати ракети РФ

"Не розглядаємо в жодному форматі": Польща різко відмовилася збивати ракети РФ

20:36 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Як усунути засмічення у ванній від волосся: хитрість, про яку багато хто не знає 7658

Як усунути засмічення у ванній від волосся: хитрість, про яку багато хто не знає

Зрадила з іншим: чоловік зрадниці Галини Безрук оголосив про розрив із нею 7277

Зрадила з іншим: чоловік зрадниці Галини Безрук оголосив про розрив із нею

Спека до 40 градусів та заморозки: синоптики вразили прогнозом погоди на вересень 6523

Спека до 40 градусів та заморозки: синоптики вразили прогнозом погоди на вересень

Під загрозою місто-мільйонник: у FT назвали ймовірну ціль РФ після Покровська 6264

Під загрозою місто-мільйонник: у FT назвали ймовірну ціль РФ після Покровська

Останні новини

00:20

"Білорусь до чогось готується": Жмайло заявив про білоруську армія біля України

00:15

Ціни б'ють рекорди: в Україні стрімко злетіла вартість найпопулярніші овочі

00:12

Статут ООН дозволяє: Британія про удари ЗСУ по території Росії

30 серпня, п'ятниця
23:32

У Мережі влаштували інформатаку проти загиблого героя Павла Петриченка

23:21

Негайно покарати РФ за воєнні злочини: посолка США після удару по Харкову

Олександр Лукашенко остаточно став інструментом Москви: Жмайло - про навчання армії БілорусіОлександр Лукашенко остаточно став інструментом Москви: Жмайло - про навчання армії Білорусі
23:03

З-під завалів 12-поверхівки дістали жінку: кількість жертв атаки РФ по Харкову збільшиласьФото

22:46

Як пришвидшити роботу телефону: дієві і легкі способи

22:41

Чи пов'язане просуванням РФ на Сході України з операцією в Курську: президент Чехії відповів

22:39

Олександр Моторний прокоментував удар російського дрона перед автівкою знімальної групи ТСН на Донеччині

Реклама
22:38

Більше ППО та розвиток "оборонки": результати зустрічі Умєрова та Остіна

22:10

Одна доставка змінила все: жінка зустріла родину після 121 року невідомості

22:10

Літаки F-16 не могли збити системами ППО: оглядач пояснив, чому це нереально

21:54

36-річна модель вийшла заміж сама за себе і тепер бажає розлучитись: в чому причина

21:52

У Бєлгороді лунають вибухи: росіяни скаржаться на ракетні удариВідео

21:30

Магнітні бурі в кінці літа: чого чекати 31 серпня та 1 вересня

20:59

Зобов'язані арештувати: в МКС пригрозили Монголії у разі відмови в арешті Путіна

20:54

"Усі в екстазі": Klavdia Petrivna вперше показала своє обличчя - ім'я співачки

20:53

Герой України та досвідчений льотчик: призначено нового командувача Повітряних сил ЗСУ

20:46

Екологічна катастрофа Десни і Сейму: що небезпечного знайшли у водоймах

20:36

"Не розглядаємо в жодному форматі": Польща різко відмовилася збивати ракети РФ

Реклама
20:31

Від ціни очі на лоба: найдорожчі у світі коти, як вони виглядають

20:18

Після трагедії з F-16: Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ - указ

19:49

Україна може розширити Курську операцію: експерт про нову фазу наступу ЗСУ

19:37

Про дискомфорт забудуть усі: як прибрати відлуння в кімнаті

19:31

Перше "золото" Паралімпіади-2024: в якому спорті виграла Україна

19:10

Війна виграється не тільки на передовійПогляд

19:09

Кількість постраждалих і загиблих різко зросла: нові деталі удару РФ по Харкову

19:02

"Україна не буде членом Європейського Союзу": Туск жорстко пройшовся по Кулебі

19:02

Світло вимикатимуть впродовж всієї доби: графіки відключення електроенергії на 31 серпня

18:18

Глибокі і віддані: топ-4 знаки зодіаку, які люблять найсильніше

18:17

Monobank "ліг": у роботі мобільного застосунку стався збій

18:14

Головна помилка Курської операції України: Путін міг піти з Донбасу - політолог

18:14

В Україні заговорили про зупинку транзиту нафти: гучна заява "Нафтогазу"

18:05

Що робити з цвіллю на стінах: прості, але дуже хороші рішенняВідео

17:49

Путіна можуть арештувати: МЗС звернулось до Монголії, щоб передати його в Гаагу

17:34

"Буде жорстка відповідь": Жмайло оцінив, чи реальною є загроза з Білорусі

17:30

Автогаз по 33, нові субсидії та надбавки до пенсії: що зміниться для українців з 1 вересня

17:26

Вразить всіх наповал: що подарувати подрузі на день народження

17:11

Дивно, але геніально: для чого досвідчені садівники залишають в саду ложку цукру

17:10

Путін захоче закінчити війну: аналітик назвав вразливе місце, куди влуплять ЗСУ

Реклама
16:48

"З цього часу влади Путіна вже не буде": названа дата повного розвалу Росії - прогноз

16:43

"Втрати страшні": боєць ЗСУ оцінив імовірність захоплення Покровська

16:39

Покровськ має шанси не стати другим Бахмутом: ці три тижні будуть вирішальними

16:36

Значне просування РФ під Покровськом: у DeepState розкрили, що відбувається насправді

16:19

Якою пігулкою можна підгодувати кімнатні квіти: вразять своєю красою

16:00

РФ вдарила КАБами по Харкову: на майданчику вбито дитину, у багатоповерхівці - жертвиФотоВідео

15:57

Закрити вікна і не тільки: в ОВА звернулись до мешканців Сум після обстрілу - є загибліФотоВідео

15:51

У Курській області ЗСУ просунулися вперед і взяли полонених – Ставка Зеленського

15:48

"Кремль змушує": чи прогне РФ Лукашенка вступити в війну проти Києва - Жмайло

15:25

Може принести біди і зраду: чому не можна мити посуд в гостях

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти