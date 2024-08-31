'Білорусь до чогось готується': Жмайло заявив про білоруську армія біля України

Декілька тижнів тому Лукашенко заявляв, що відвів війська від кордону, але щойно Україна почала операцію на території РФ, то знову активізував це питання.

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Чи зможе Білорусь напасти на Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, nato.int

В інтервʼю Главреду співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло відреагував на заяву МЗС України щодо навчань, які проводить білоруська армія біля кордону з Україною. МЗС закликало керівництво Білорусі відвести свої війська.

Жмайло розповів про що може свідчити така заява, та чи дійсно йдеться про те, що Білорусь може до чогось готуватися в плані України.

"Не стовідсотково, що Білорусь до чогось готується. Ми маємо розуміти простий факт: самопроголошений диктатор Білорусі Олександр Лукашенко остаточно став інструментом для інформаційно-психологічних операцій Москви. Незважаючи на всю його діяльність, Лукашенко не ввів білоруські війська до повномасштабної агресії проти України. Тобто збройні сили Республіки Білорусь офіційно не беруть участь у війні, хоча поодинокі військовослужбовці у якості найманців воюють на боці російських окупаційних військ", - зазначив Дмитро Жмайло.

Він також розповів, що уже були непоодинокі факти, які свідчать, що білоруський режим передає діючу техніку підрозділів збройних сил Республіки Білорусь підрозділам збройних сил Російської Федерації.

"Чи то в оренду, чи то в подарунок, чи то продає він цю техніку - це вже питання десяте. Тому зараз, враховуючи, що Мінськ так і не пішов на пряму участь у війні, його використовують саме для таких інформаційно-психологічних операцій, тобто коли президент країни, нібито формально незалежної, дає інтерв'ю топ-пропагандистам в ті моменти, коли потрібно РФ", - додав експерт.

Буквально декілька тижнів тому Лукашенко браво заявляв, що відвів війська від кордону, але щойно Україна почала операцію на території Російської Федерації, він знову активізував це питання.

"Дійсно, там є рух військ, і найнебезпечніше те, що це Гомельська область, відповідно це близькість до Чорнобильської атомної електростанції. Ми вже бачили, до яких наслідків призвело квартирування росіян у цій зоні, коли вони окопалися в Рудому лісі", - пояснив Жмайло.

Що відомо про армію Білорусі / Інфографіка: Главред

Військовий експерт вважає, що це створення штучної напруги для того, щоб скувати наші резерви. Тому що, наприклад, в сусідній Сумщині відбувається ротація підрозділів, які підтримують наступальні дії на території Російської Федерації, тому що росіяни поки що не можуть протидіяти Україні.

"У них було угрупування в районі Климово-Клинців, ближче до кордону з Чернігівщиною, звідти вирушила колона, яку ми розбили на підході буквально в перші дні початку операції на Курщині. І оскільки росіяни не можуть нічого зробити, у цей район вони стягують строковиків, представників військово-космічних сил Росії, з яких формують штурмові загони нашвидкоруч для того, щоб зупинити український наступ", - зазначив Жмайло.

Він також розповів, що збройні сили республіки Білорусь не дуже і чисельні. Станом на 2021 рік у них нараховувалося 43 тисячі особового складу, з яких лише 30 тисяч - це сухопутні та десантно-штурмові війська, і саме вони відіграють роль певного відволікаючого маневру для того, щоб скувати резерви України, які дуже необхідні нам на Курщині.

"Чи вдадуться білоруси до прямої збройної провокації? Якщо чесно, я сумніваюся. Адже якщо вони цього не зробили в ті моменти, коли нам було найбільш важко (а вони, відверто кажучи, побоялися, тому що ми б багато їхніх сил перемололи), то зараз, коли в нас діють активні резерви на Курщині і ми намагаємося там наступати, коли надходить підтримка, це будуть робити виключно для російських ІПСО і для стримування наших резервів в українсько-білоруському прикордонні", - заявив експерт.

Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Дивіться відео інтервʼю Дмитра Жмайла про наслідки військових навчань у Білорусі для України:

Нагадаємо, що РФ може змусити Білорусь вступити в війну проти України. Критичний момент для РФ настане тоді, коли українські війська зможуть настільки серйозно тиснути на російську військову машину і порушити її логістику, вважає експерт Дмитро Жмайло.

Прикордонники України заявили про загрозу з Білорусі. Напрямок лінії кордону з Білоруссю залишається загрозливим для України. Однак наразі в сусідній державі поблизу кордону не фіксується переміщення техніки чи особового складу.

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