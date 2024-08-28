'Цифри дуже великі': російський опозиціонер розкрив жорсткі плани мобілізації у Росії

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков заявив, що цифри дійсно великі.

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У Росії готуються до мобілізації / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, соцмережі

В інтерв'ю Главреду колишній депутат Держдуми, російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів, як у Росії готуються до мобілізації. Експерт розкрив, яку кількість військовослужбовців планує призвати Росія в рамках нової хвилі мобілізації.

"Точних цифр я не знаю, але мені відомо, що доручили деяким військкоматам у містах. Розмах дилетантський - планують мобілізувати приблизно 800 тисяч осіб або навіть більше. Але співрозмовники кажуть, що військкомати, схоже, таку рознарядку не виконають, бо їм дали занадто мало часу. У військкоматах уже кажуть: хлопці, таку кількість ми не можемо перетравити. Їх же треба чимось годувати, обмундирувати, забезпечити нічліг. Куди їх усіх дівати? Ви ставите нереальні терміни і цифри", - зазначив Гудков.

Колишній депутат Держдуми заявив, що цифри дійсно великі.

"Акцентую увагу на тому, що нова хвиля мобілізації готується в найбільших мегаполісах Росії: Москві, Московській області, Санкт-Петербурзі, Ленінградській області, Краснодарі, Єкатеринбурзі, Новосибірську та інших великих містах", - зазначив Гудков.

Також політик розповів, що це все відомо від багатьох товаришів, які певною мірою причетні до цих процесів. Росія на дев'яносто відсотків готова оголосити мобілізацію. Далі - лише політичне рішення.

Хто такий Дмитро Гудков Дмитро Гудков – російський політик, громадський діяч, опозиціонер. У червні 2021 року покинув РФ через переслідування, переїхавши до України, пише Вікіпедія.

Дивіться відео, в якому Гудков зробив прогноз про терміни мобілізації в Росії:

Мобілізація в РФ

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін може оголосити мобілізацію в Росії. Ігор Ейдман вважає, що у разі оголошення мобілізації в РФ на режим Путіна чекають руйнівні, незворотні наслідки, і він зіткнеться з розколом правлячої верхівки, а також із падінням рівня довіри з її боку.

У ЗМІ розкрили, що РФ планує "таємну мобілізацію" на тлі боїв на Курщині. Стало відомо, що влада РФ та бізнесмени мають різні погляди на мобілізацію. Одне з джерел стверджує, що кабінет міністрів ворога та близькі до держави бізнесмени виступають категорично проти мобілізації.

Москва у паніці готується оголосити нову мобілізацію через події у Курській області. Нестача солдатів для війни проти України, що посилюється, спонукає Росію підвищити бонуси за набір, щоб уникнути повторення непопулярної мобілізації.

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