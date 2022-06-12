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"Війна" Лукашенка за захід України: у МВС оцінили ймовірність нападу Білорусі

12 червня 2022, 14:52

Лукашенко одночасно поклоняється Путіну і намагається показати Заходу, що хоче спетляти, вважає Віктор Андрусів.

Лукашенко Путін війська
Лукашенко - диктатор, який може нести все, що спаде на думку - Андрусів / Колаж пресслужба президента Білорусі, УНІАН, Міноборони Білорусі

У самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко немає жодного впливу. Він може казати все, що завгодно. Причому, поклоняючись Путіну, Лукашенко одночасно намагається показати Заходу свій намір спетляти. Його заяви про напад на Україну, або слова щодо прагнення до миру, нічого не значать. Його країну вже економічно анексувала Росія. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

"У Лукашенка працює інстинкт самозбереження. Я завжди дивуюся надмірній увазі щодо його заяв, тому що жодна заява не мала впливу. Я називаю Лукашенка флудом, який просто забруднює інформаційний простір. Він — диктатор і може дозволити собі нести все, що заманеться. Від цього він нічого не втратить", - написав він у своєму Telegram-каналі.

За словами чиновника, Лукашенко діє на догоду Путіну, проте намагається петляти, що і показує Заходу. Його слова про нібито напад на Україну нічого не значать, оскільки політик нічого не вирішує. Росія вже економічно анексувала Білорусь, а в словах несамостійного Лукашенка логіки шукати не треба.

"Він поклоняється Путіну або хоче, щоб він так думав, у той же час Заходу показує, що ніби хоче спетляти від Путіна. Його заяви про те, що він нападе на Україну або не нападе, про прагнення до миру, дорівнюють нулю. Та й взагалі не він це вирішує. Лукашенко представляє анексовану країну, тому що росіяни здійснили економічну анексію Білорусі. Тому цінності в словах несамостійного Лукашенка шукати не варто", - підкреслив Віктор Андрусів.

Лукашенко зібрався "воювати" за захід України

Невизнаний білоруський президент Олександр Лукашенко 10 червня заявив, що Мінськ, мовляв, побоюється, що на територію Білорусі можуть зайти війська держав Заходу.

Тому він не виключив нібито участі білоруської армії у війні за захід України.читайте такожЖданов попередив, що Лукашенко може піти війною на Україну: "петлятиме до останнього"

"А ми, тисячу майже кілометрів, балкон цей, його треба зрізати. Це їхня мета - вони перед цим не зупиняться, зайдуть вони з України західної або ще звідкись. Ще, може, за західну Україну доведеться воювати, щоб не відрубали. Тому що це для нас смерті подібно, не тільки для українців. Страшні процеси відбуваються навколо", - підкреслив Лукашенко.

Дивіться відео ТСН – Жданов заявив, що Путін пригрозив Лукашенку відстороненням від влади

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