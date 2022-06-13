Син Лукашенка і його однокласниця прийшли на випускний у вбранні в кольорах прапора України

Коля Лукашенко і його однокласниця прийшли на випускний у вбранні в кольорах прапора України / скріншот

17-річний молодший син Олександра Лукашенка потрапив у конфуз під час випускного вечора. Підліток надів на свято блакитний костюм, а його однокласниця, що стоїть поруч, позувала в жовтій сукні.

Вони утворили комбінацію національних кольорів України. На іронічну ситуацію звернув увагу український журналіст Володимир Горковенко в Facebook.

"Про символізм. Коля Лукашенко прийшов на випускний в синьому костюмі. Поруч з ним однокласниця була в жовтій сукні. Вийшов прапор України. Здається, дуже прямолінійний натяк вусатому таргану", - написав автор.

Як відомо, у 2022 році юний син диктатора закінчив білоруську школу із золотою медаллю, що висвітлили на державному телеканалі. Назву навчального закладу його батько публічно не розголошував з 2020 року, коли в Білорусі пройшли протести.

читайте такожУ Білорусі може повторитися "український сценарій": "влада піде вперед з автоматами" - ЛукашенкоРаніше радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявив, що у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка немає ніякого впливу. Він може говорити все, що завгодно. Причому, поклоняючись Путіну, Лукашенко одночасно намагається показати Заходу свій намір заспівати. Його заяви про напад на Україну, або слова про прагнення до миру, нічого не значать. Його країну вже економічно анексувала Росія.

Читайте також: