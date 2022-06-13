Відчуває "запах смаженого": Подоляк пояснив, як Лукашенко хоче умити руки від причетності до війни

Подоляк пояснив, як Лукашенко хоче умити руки від причетності до війни/ УНІАН, Reuters

Білорусь не може бути посередником у переговорах між Україною та Росією, і також не може бути однією зі сторін перемовин.

Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається у такі переговори влізти. Він сподівається, що таким чином зможе дистанціюватися від РФ та її збройної агресії проти України й уникнути своєї відповідальності. Проте втекти від відповідальності йому не вдасться. Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "Дзеркало".

"Якщо війна закінчиться правильно, поразкою Росії, то у Білорусі в межах міжнародного права настає велика відповідальність, зокрема особисто у пана Лукашенка. Він дуже хитрий і довго перебуває при владі. Лукашенко інтуїтивно відчуває, де і як треба повернутись для того, щоб уникнути максимальної відповідальності", – каже Подоляк.

За словами радника голови ОП, Лукашенко, очевидно, не розуміє, як працює міжнародне право і що воно не має терміну давності щодо військових злочинів.

У юридичній площині Білорусь є країною-сателітом, яка перебуває під впливом РФ і сприяла вторгненню до суверенної держави – і територіально, й інфраструктурно, і розвідданими.

"Одна справа, коли ти танцюєш, б'ючи опозицію, закриваєш ЗМІ і позбавляєш людей конкурентної політичної системи, а інша, коли юридично будуть доведені факти співучасті в тих чи інших військових злочинах. Все, що відбувалося в Київській області, робили російські військові частини, які заходили з території Білорусі. Я хочу, щоб офіційні особи Білорусі почали про це думати", – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, у МВС оцінили ймовірність нападу Білорусі. За словами радника міністра внутрішніх справ Віктора Андрусіва, заяви Лукашенка про напад на Україну або слова щодо прагнення до миру нічого не значать. Білорусь уже економічно анексувала Росія.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна проводить підготовку до всіляких сценаріїв військового вторгнення на територію держави. Однак наразі влада не спостерігає реальних ознак повторної збройної інтервенції з території Білорусі.

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