Лукашенку "наснилося", що Польща хоче "відтяпати" західну Україну: "нам доведеться реагувати"

Лукашенку "наснилося", що Польща хоче "відрубати" Західну Україну / скріншот

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Польща нібито претендує на західні області України. Також він повідомив, що Путін ніколи не просив його брати участь у "спецоперації" в Україні.

Лукашенко заявив, що Збройні сили Білорусі вздовж кордону напоготові через Польщу. На його думку, ця країна має види на Західну Україну, пише Белт.

"Тут нам доведеться реагувати. Тому, що ми не можемо допустити, щоб нас взагалі поляки оточили. Це небезпечний варіант. І я колись сказав: ще українці нас попросять з росіянами, щоб ми їм допомогли зберегти цілісність. Щоб не відтяпали", - заявив Лукашенко.

Зазначимо, що рані Лукашенко заявив, що Мінськ, мовляв, побоюється, що на територію Білорусі можуть зайти війська держав Заходу.

Тому він не виключив нібито участі білоруської армії у війні за Захід України.

Днями президент України Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача з приводу можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі. Як повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов на засіданні Зеленський доручив провести перевірку готовності в чотирьох областях.

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