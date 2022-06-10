"Щоб не відтяпали": Лукашенко допустив війну за Західну Україну

Лукашенко допустив війну за Західну Україну / Колаж прес-служба президента Білорусі, УНІАН

У Білорусі побоюються, що на її територію можуть нібито зайти Західні армії, тому не виключена війна за Західну Україну, повідомляє пресслужба невизнаного лідера режиму Олександра Лукашенка.

За його словами, Білорусь залишається об'єктом тиску з боку колективного заходу.

"Вони досі не відкинули мету вирівняти фронт, щоб він проходив: Смоленськ-Псков, Смоленськ-Брянськ-Курськ і туди до Ростова. Їм треба вирівняти фронт", - зазначив Лукашенко.

Він додав, що західні країни нібито можуть готувати вторгнення.

"А ми, тисячу майже кілометрів, балкон цей, його треба зрізати. Це їхня мета - вони перед цим не зупиняться, зайдуть вони з України Західної або ще звідкись. Ще, може, за Західну Україну доведеться воювати, щоб не відрубали. Тому що це для нас смерті подібно, не тільки для українців. Страшні процеси відбуваються навколо", - додав він.

Війна в Україні

Раніше розвідка Великобританії повідомляла, що ЗСУ успішно контратакують на Херсонщині. Зазначалося, що серед успіхів, яких вже вдалося досягти на південному заході області-повернення контролю над східним берегом річки Інгулець.

Нагадаємо, за словами військового експерта Олега Жданова, Одесі не загрожує висадка морського десанту Росії і захоплення сухопутними військами противника. Вороже угруповання зав'язло на адміністративному кордоні Миколаївської та Херсонської областей, де його блокують.

Читайте також