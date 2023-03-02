Краще на фронт, ніж проти Путіна: в РФ придумали причину для нової мобілізації - експерт

Російські пропагандисти знайшли чим "підгодувати" росіян, заявив Олександр Коваленко.

Володимир Путін, Олександр Коваленко / сайт Кремля, скрін

У російському суспільстві відсутні протестні настрої, які могли б сколихнути соціальну ситуацію в Росії. Блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що найближчим часом не варто очікувати активних дій від звичайних росіян.

В інтерв'ю Главреду експерт зазначив, громадяни Росії – це, в першу чергу, аморфна маса, вони не є активним елементом в РФ.

"Тому очікувати якоїсь зміни у ставленні до "СВО", мобілізації не доводиться. До того ж, зараз росіяни намагаються каталізувати ситуацію в Придністров'ї. І саме під цю ситуацію вони можуть оголосити нову хвилю мобілізації. Тобто, мовляв, з'явилася загроза для Придністров'я,"нацистський режим в Києві в змові з нацистським режимом в Кишиневі і НАТО об'єдналися для того, щоб придушити маленьку, незалежну, процвітаючу Республіку, де проживає багато російськомовного населення". Саме за допомогою таких наративів РФ може почати нову мобілізацію", - пояснив Коваленко.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську Академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Також він підкреслив, що російські пропагандисти знайшли чим "підгодувати" росіян.

"Тому, що Україна за цей рік багатьом з росіян в певному сенсі набридла – споживач інформаційного фастфуду також потребує чогось нового. Знову ж таки, розповідати про" українських нацистів " вже нецікаво, треба розповідати про молдавських. Тому росіянам тепер можуть згодувати нову порцію", - підсумував експерт.

Можливість розпаду Росії

Раніше секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов спрогнозував, що країна-агресор Росія незабаром припинить своє існування в нинішніх межах. Він підкреслив, що найближчим часом відбудеться Розвал РФ і на її території сформуються вільна Ічкерія, Татарстан і Дагестан.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначає, що світу потрібно готуватися до розпаду країни-агресора Росії, який буде відбуватися незалежно від їх бажання. Захід поки не розуміє, чим має завершитися війна в Україні. Також у західних країнах не розуміють, що робити з Росією.

Водночас дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначає, що в західних країнах ще немає повного розуміння того, як зробити країну-агресора Росію безпечною для світу. Там розуміють, що потрібно зробити так, щоб РФ в майбутньому не загрожувала іншим державам, але ще не вирішили, як це зробити.

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