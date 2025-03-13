Лондон і Париж готують гарантії для України, які влаштують Трампа - Bloomberg

Дві єдині ядерні держави Європи намагаються розробити план, який допоможе гарантувати безпеку Києва.

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Британія та Франція готують план щодо гарантій безпеки для України - Bloomberg / Колаж: Гларвед, фото: president.gov.ua

Ви дізнаєтеся:

У чому полягає найголовніша гарантія безпеки України

Які можливі варіанти розглядаються на Заході

Велика Британія та Франція працюють над планом планом зміцнення позиції України на переговорах про завершення війни, яку підтримав би президент США Дональд Трамп.

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Як пише Bloomberg, міністри оборони п'яти основних військових держав Європи провели в середу в Парижі переговори, щоб скоординувати підтримку України на тлі виведення американських військ.

"Складається широкий консенсус щодо того, що першою гарантією безпеки України є сама українська армія, її можливості, її озброєння, її підготовка", - заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на пресконференції в Парижі разом із очільниками оборонних відомств Польщі, Німеччини, Італії та Великої Британії.

"Довгострокові гарантії безпеки залежатимуть від можливостей, які ми зможемо надати Україні", - додав Лекорню.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, кожну країну запитали, що вона готова надати коаліції, а тих, хто виключив відправлення військ в Україну, запитали, чи згодні вони на розміщення сухопутних військ у сусідніх європейських країнах та який інший внесок вони могли б зробити, зокрема, надіслати тральщиків, кораблі, літаки, танки і надати розвідувальну інформацію.

Найближчими днями військові керівники представлять прем'єр-міністру Кіру Стармеру і президенту США Еммануелю Макрону більш докладні варіанти миротворчих сил, які обговорюватимуть з іншими лідерами під час віртуальної наради в ці вихідні.

Потім вони представлять їх Трампу, якого, як вони сподіваються, вдасться переконати надати гарантії безпеки США у формі військово-повітряних сил, розвідки та прикордонного контролю без необхідності надання американських військ до складу миротворчих сил.

"Якби США вирішили не брати участь, то у сил було б набагато менше розвідданих і набагато менше захисту від балістичних ракет", - сказав старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Бен Баррі.

Розвідка США, особливо з космосу, а також її здатність збивати балістичні ракети і швидко розгортати сили, затьмарюють європейські можливості.

Велика Британія та Франція також не хочуть, щоб США поступилися вимогам Путіна щодо демілітаризації України і змусили президента Володимира Зеленського провести вибори до того, як буде узгоджено постійну мирну угоду. Стармер заявив у середу, що викрадення українських дітей Росією також має бути розглянуте в рамках врегулювання.

Чиновники вважають, що угода між США та Україною про 30-денне припинення конфлікту в поєднанні з розробкою планів щодо миротворчих сил посилили тиск на Росію, щоб вона пішла на поступки. Проте існують серйозні побоювання, що Росія відмовиться від мирного врегулювання і використає період припинення вогню для переозброєння і початку подальших атак на Україну.

Гарантії безпеки для України - останні новини

Як писав Главред, Україна погодилася на 30-денне перемир'я. Тепер близько 15 країн готові надати гарантії безпеки. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Серед цих країн є Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща та Італія.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що для забезпечення стабільного миру в Україні необхідні гарантії безпеки. Велика Британія готова відправити війська та авіацію в Україну.

Раніше у США заявили, що гарантії безпеки Україні надаватиме Європа, а не Сполучені Штати Америки.

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