Ліз Трас обрали новим прем'єром Великобританії

Ліз Трас стала новим прем'єрміністром Великої Британії / Фото Reuters

Керівника МЗС Великобританії Ліз Трас обрали новим прем'єрміністром Великої Британії. Вона замінить на посаді Бориса Джонсона. Про це повідомляє BBC.

Ліз Трас також стане новою главою Консервативної партії.

Відомо, що згідно з підсумками голосування, Трас набрала 81,3 тис. голосів, а колишній міністр фінансів Сунак - 60,4 тис.

Що обіцяє Ліз Трас

Трас обіцяє підготувати план боротьба із зростанням вартості електроенергії для населення і забезпечення безперебійних поставок палива. Чиновниця не хоче допускати дострокових виборів у Палату громад (нижню палату британського парламенту).

Трас також говорила, що призначить "сильний кабінет", відмовившись від "президентського стилю" правління.

Чим вигідне призначення Трас для України

Від початку повномасштабної війни в Україні Ліз Трас засуджувала дії РФ та говорила про підтримку України. Вона переконана, що всі союзники мають забезпечити Україні перемогу у війні, адже це важливо "для безпеки, свободи та демократії в Європі".

Трас налякала Путіна і заявила, що чим більше Росія випускатиме ракет по території України, тим більше Великобританія надаватиме допомоги. Також вона зазначала, що Британія залишатиметься з Україною "стільки, скільки це буде потрібно".

Трас обіцяла працювати над збільшенням військової та гуманітарної допомоги Україні. Вона заявляла про своє бажання піти шляхом Бориса Джонсона і бути "найбільшим другом України".

Відставка Бориса Джонсона

На початку червня відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді "За" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

На початку липня понад 50 членів парламенту Великобританії подали у відставку на тлі серії скандалів навколо Джонсона. Почалося все 5 липня ввечері, коли у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і глава МОЗ Саджид Джавід.

Все почалося через призначення заступника голови консерваторів Кріса Пінчера. Повідомляється, що той чіплявся до колег по парламенту. А Джонсон нібито був в курсі такої його поведінки до того, як призначив на посаду. Пізніше Джонсон вибачився за призначення Пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

Тим не менш, Борис Джонсон 7 липня оголосив офіційно про свою відставку. Він тоді ж оголосив, що буде виконувати обов'язки керівникам Консервативної партії і уряду, поки не буде обраний новий.

Початкове опитування членів Консервативної партії показало, що було відразу кілька кандидатів на заміну Джонсону - міністр оборони Бен Уоллес, міністр у справах жінок і рівноправності Пенні Мордонт, колишній міністр фінансів Ріші Сунак і керівник МЗС Ліз Трас.

Але за неповні два місяці Трас вдалося стати головним кандидатом на пост прем'єра.

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