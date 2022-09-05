Російські гауляйтери тікають з України через наступ ЗСУ - Снєгирьов

Російські окупанти тікають з України / колаж фото Главред, УНІАН

Російські гауляйтери тікають з України в Росію. Це почалося після того, як українські військові почали активно йти в контрнаступ. Тепер окупаційна "влада" не відчуває себе в безпеці. Про це заявив в інтерв'ю Главреду заявив співголова громадської ініціативи" Права справа " Дмитро Снєгирьов.

"Плюс відбулася активізація діяльності Сил спеціальних операцій і Головного управління розвідки Міністерства оборони України, що і створило підстави для прийняття рішень щодо так званої евакуації на території Російської Федерації та її глибинних районів", - сказав Снєгирьов.

Експерт також акцентував увагу на тому, що така Евакуація окупантів не заважає їм приймати рішення щодо дій в Херсонській, Запорізькій областях, а також в Криму.

Снєгирьов вважає, що більш менш стабільна ситуація у окупантів спостерігається тільки на території Донецької та Луганської областей.

"На тих територіях, які були під контролем Росії з 2015 року, вже створена потужна система так званих спеціальних служб -" Міністерства "держбезпеки" Л/ДНР " і діяльність ФСБ РФ. Фактично можна говорити про те, що вони контролюють ситуацію на окупованих територіях Луганської та Донецької областей", - зазначив Снєгирьов.

Гауляйтер Стремоусов втік з Херсона

30 серпня призначений Москвою, мовляв, "заступник голови Херсонської військово-цивільної адміністрації" Кирило Стремоусов втік до Росії.

Він випустив відеозвернення, в якому заявив, що Росія на захопленій Херсонщині нібито "назавжди", а контрнаступ ЗСУ, мовляв, "захлинувся, на почавшись".

Примітно, віщав він вже з Воронежа. Блогер і активіст Сергій Стерненко зазначив, що Стремоусов сам перебуває в Росії, а записує ролики нібито з робочого кабінету в захопленому Херсоні. Як вдалося з'ясувати людям, відеозаписи знімаються в готелі Marriott у Воронежі на проспекті революції, 38.

Пізніше стало відомо, що гауляйтер із Запорізької області Євген Балицький також втік, але не в РФ, а в Крим. Причиною від'їзду він назвав "сімейні обставини".

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