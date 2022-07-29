'Буду найбільшим другом України': Ліз Трасс пообіцяла збільшення військової допомоги

Ліз Трасс заявила, що буде найбільшим другом України / Фото Reuters

Британія обіцяє працювати над збільшенням військової та гуманітарної допомоги для Україні. А британський міністр закордонних справ Ліз Трасс стверджує, що піде шляхом Бориса Джонсона і буде найбільшим другом України. Про це повідомляє Reuters.

Трасс планує змагатися за крісло прем'єра Британії. Будучи головою МЗС, вона контролювала запровадження санкцій проти оточення російського диктатора Володимира Путіна, які були накладені після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Як прем'єр-міністр я буду найбільшим другом України – слідуючи стопами Бориса Джонсона – і повністю візьму на себе зобов'язання забезпечити невдачу путіна в Україні та його стратегічну поразку, й щоб росія була обмежена в майбутньому",– заявила Ліз Трасс.

Вона переконана, що зараз не слід йти на поступки та компроміси "жахливому диктатору".

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Відставка Бориса Джонсона - що відомо

7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку з посади прем'єрміністра Великої Британії. Глава уряду залишає крісло через втрату довіри серед міністрів і чиновників.

У своєму зверненні він зазначив, що буде виконувати обов'язки глави партії і уряду, поки не буде обраний наступник. Вибори нового голови партії мають розпочатися вже сьогодні.

На початку червня відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді "за" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

На початку липня понад 50 членів парламенту Великобританії подали у відставку на тлі серії скандалів навколо Джонсона. Почалося все 5 липня ввечері, коли у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і глава МОЗ Саджид Джавід.

Все почалося через призначення заступника голови консерваторів Кріса Пінчера. Повідомляється, що той чіплявся до колег по парламенту. А Джонсон нібито був в курсі такої його поведінки до того, як призначив на посаду. Пізніше Джонсон вибачився за призначення пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

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