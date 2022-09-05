Сьогодні Ліз трас може стати лідером консерваторів і новим прем'єром Британії - Reuters

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Очікується, що в понеділок, 5 вересня 2022 року, Ліз Трас, керівник МЗС Великобританії, стане новою головою Консервативної партії - і змінить Борис Джонсона на посаді британського прем'єр-міністра, повідомляє агентство Reuters.

Трас, таким чином, стане вже четвертим прем'єром від консерваторів після виборів-2015. Протягом цього періоду Сполучене Королівство переживало кризу за кризою. І тепер новому прем'єру доведеться зіткнутися з тим, що, за прогнозами, в країні буде тривала рецесія економіки, яка викликана різкою інфляцією (у липні вона досягла 10,1%).

Трас обіцяє британцям блискавично діяти - для того, щоб впоратися з кризою вартості життя у Великобританії. Мовляв, протягом тижня після обрання вона підготує план по боротьбі із зростанням вартості електроенергії для населення і забезпечення безперебійних поставок палива. Крім того, чиновниця категорично говорила про те, що не допустить дострокових виборів в Палату громад (нижню палату британського парламенту).

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Трас також говорила, що призначить "сильний кабінет", відмовившись від "президентського стилю" правління.

Основний конкурент трас за лідерство в партії ‒ Ріші Сунак (колишній міністр фінансів). Як показало останнє внутрішнє опитування Консервативної партії, 66% членів партії сказали, що проголосують за трас, а 34% за Сунака ‒ якщо виключити тих, хто не визначився або не голосуватиме.

Відставка Бориса Джонсона

На початку червня відбулося засідання Британської Консервативної партії, на якому вирішувалося питання про вираження вотуму довіри Борису Джонсону. Тоді "За" його кандидатуру проголосували 211 депутатів-консерваторів. Проти виступили 148. Таким чином, Джонсон залишився на посаді прем'єра.

На початку липня понад 50 членів парламенту Великобританії подали у відставку на тлі серії скандалів навколо Джонсона. Почалося все 5 липня ввечері, коли у відставку подали міністр фінансів Ріші Сунак і глава МОЗ Саджид Джавід.

Все почалося через призначення заступника голови консерваторів Кріса Пінчера. Повідомляється, що той чіплявся до колег по парламенту. А Джонсон нібито був в курсі такої його поведінки до того, як призначив на посаду. Пізніше Джонсон вибачився за призначення Пінчера, заявивши, що в уряді немає місця тим, хто зловживає своєю владою.

Тим не менш, Борис Джонсон 7 липня оголосив офіційно про свою відставку. Він тоді ж оголосив, що буде виконувати обов'язки керівникам Консервативної партії і уряду, поки не буде обраний новий.

Початкове опитування членів Консервативної партії показало, що було відразу кілька кандидатів на заміну Джонсону - міністр оборони Бен Уоллес, міністр у справах жінок і рівноправності Пенні Мордонт, колишній міністр фінансів Ріші Сунак і керівник МЗС Ліз Трас.

Але за неповні два місяці Трас вдалося стати головним кандидатом на пост прем'єра.