"Маршрут не знав навіть машиніст": стало відомо, як саме проходила евакуація Кабміну 24 лютого

Як з Києва евакуювали уряд 24 лютого / Фото kmu.gov.ua

У день, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, 24 лютого, було прийнято рішення про евакуацію українського уряду на захід країни. Частина міністрів повинна була залишитися в Києві. Про це повідомляє Українська правда.

У столиці обов'язково повинні були залишитися міністри внутрішніх справ, охорони здоров'я, інфраструктури, енергетики і оборони. Більшу частину уряду почали готувати до евакуації.

Відповідальним за вивезення людей став міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов. Саме він організовував вивезення чиновників, їх сімей та документації.

Для евакуації були виділені два потяги, які виїжджали з Центрального столичного вокзалу - о 14:00 і о 16:00. Чернишов повідомив про евакуацію уряду головам відразу декількох ОДА.

Варто відзначити, що до останнього моменту ніхто не знав, куди їде поїзд. Секретом це було навіть для самого машиніста. Він шматками отримував інформацію про маршрут.

"Їм відкривали маршрут короткою гонкою, просто кажучи, що "зараз – на таку-то станцію". Чернишов по ходу додав якісь повороти на маршруті, щоб їх точно ніхто не вистежив. Нарешті, перший поїзд так довго петляв, що його встиг наздогнати другий евакуаційний склад", - йдеться в повідомленні.

Потяги, в яких з охорони був тільки чоловік з пістолетом, доїхав до Івано-Франківська.

Нагадаємо, президент США Джо Байден напередодні повномасштабного вторгнення РФ попрощався з усією Україною. Зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і Байдена відбулася в жалобній атмосфері.

Вже 24 лютого найближчий соратник Путіна Дмитро Козак телефонував керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку і вимагав здатися. Єрмак у свою чергу вилаяв Козака і кинув трубку.

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